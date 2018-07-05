Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова скончалась в среду, 4 июля, в московской квартире приятеля, сообщает РЕН ТВ. 1 июля ей исполнилось 20 лет.

О смерти 20-летней девушки сообщила ее сестра Василиса Денисова. Как отмечается, причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами.

Накануне ночью девушка отдыхала в одном из ночных клубов. Утром ее тело было обнаружено в ванной.

"Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала", — сообщила сестра погибшей.

Она также попросила о материальной помощи, чтобы организовать прощание.

Смерть Полины прокомментировал ее бывший возлюбленный на проекте Ярослав Чертков. По его словам, знакомые и друзья молодой девушки шокированы новостью и до сих пор не могут прийти в себя.

"Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала, а что конкретно произошло, будет известно только после вскрытия", — добавил Чертков.