Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова скончалась в среду, 4 июля, в московской квартире приятеля, сообщает РЕН ТВ. 1 июля ей исполнилось 20 лет.
О смерти 20-летней девушки сообщила ее сестра Василиса Денисова. Как отмечается, причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами.
Накануне ночью девушка отдыхала в одном из ночных клубов. Утром ее тело было обнаружено в ванной.
"Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала", — сообщила сестра погибшей.
Она также попросила о материальной помощи, чтобы организовать прощание.
Смерть Полины прокомментировал ее бывший возлюбленный на проекте Ярослав Чертков. По его словам, знакомые и друзья молодой девушки шокированы новостью и до сих пор не могут прийти в себя.
"Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала, а что конкретно произошло, будет известно только после вскрытия", — добавил Чертков.
Комментарии
все, кто был на Доме-2, когда-нибудь умрут
мертвой???? в чужой ванне??? УЖАС...
а это вообще кто?
ну а так то держите нас в курсе дел ага
Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала
.
причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами
. доотдыхалась, а то прям так упахалась, что в усмерть
5.07.2018 12:13
- гость -
Да и те, кто не был, тоже.