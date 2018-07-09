Идти в ногу со временем – это значит жить, не боясь пользоваться инновациями. В том числе, когда речь идет об обучении. Прогрессивные люди давно знают, что качественное и фундаментальное академическое образование в наши дни не обязательно должно быть очным: куда больше ценятся возможность обучения с любых, в том числе мобильных, устройств, занятия по свободному графику из любой точки планеты и получение диплома государственного образца с общеевропейским приложением. Все эти и другие преимущества предлагает один из ведущих российских вузов – Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (далее — МФПУ), поступить в который можно прямо в Барнауле.

Современный формат обучения

30-летний опыт существования МФПУ доказывает: онлайн-обучению можно и нужно доверять. Основанный в 1988 году и являющийся полноценным учебным заведением, он только за последнее десятилетие успел выпустить более 70000 студентов из разных стран мира.

Все его выпускники – люди, для которых простота и комфорт превыше всего, а время на вес золота, ведь главные плюсы онлайн-обучения – именно в возможности грызть гранит науки где и когда удобно: из дома, на отдыхе, в отпуске по уходу за ребенком, совмещая работу с учебой.

При этом, в отличие от традиционного очного обучения, порой излишне перегруженного теорией и зачастую оторванного от жизни, в МФПУ - максимум практики и погружение в профессию с первых дней обучения, а учебный план разработан в соответствии с запросами работодателей. Занятия ведут не только преподаватели, но и успешные бизнесмены и коучи, что также является бесспорным преимуществом по сравнению со стандартным учебным процессом и гарантией эффективности, а в будущем — быстрого трудоустройства.

Больше чем образование

Среди сотни образовательных программ на 14 факультетах университета МФПУ каждый абитуриент обязательно найдет ту, которая будет ему по-настоящему интересна. Тем более, здесь собраны все самые перспективные и востребованные на сегодняшний день направления: менеджмент, экономика, IT, юриспруденция, лингвистика, логистика, педагогика и психология, маркетинг и реклама.

В университете можно получить среднее профессиональное образование, чтобы начать карьеру раньше своих сверстников. Среди направлений подготовки в колледже — экономика и бухгалтерский учет, коммерция, информационные системы, банковское дело, право и организация социального обеспечения, гостиничный сервис. По окончании обучения студент получает государственный диплом о среднем профессиональном образовании.

Для тех, кто хочет стать профессионалом в новой сфере и повысить свою стоимость на рынке труда, в МФПУ открыт набор на 25 программ бакалавриата со сроком обучения всего 3,6 года и 37 программ второго высшего образования по самым актуальным специальностям. По окончании обучения выдается государственный диплом о высшем образовании и общеевропейское приложение Diploma Supplement на английском языке.

Углубить знания по своей основной специальности или всего за 2,5 года освоить новую профессию – в МФПУ нет ничего невозможного. Университет ведет обучение по 12 программам магистратуры, среди которых — управление человеческими ресурсами, государственное и муниципальное управление, стратегический менеджмент, банковское дело, финансы и кредит, психология, интернет-маркетинг, информационный менеджмент и другие. Можно пройти обучение по программам МВА и получить высшую квалификационную степень в менеджменте, что особенно актуально для владельцев бизнеса, руководителей среднего и высшего звена и всех тех, кто желает укрепить управленческие навыки.

Дополнительное образование на базе университета призвано помочь быстрому продвижению по карьерной лестнице. Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, мастер-классы, семинары, тренинги и онлайн-практикумы лучших мировых бизнес-спикеров – все это онлайн и в удобное для вас время.

Оценить все преимущества современного формата обучения, который экономит не только время, но и бюджет, можно поступив в МФПУ в городе Барнауле: в честь 30-летия вуза сейчас действует скидка 30% на обучение. Московский финансово-промышленный университет "Синергия" — это больше чем образование: это выбор прогрессивных людей, идущих в ногу со временем.

Университет "Синергия"

г. Барнаул, ул. Короленко, 13,

3 этаж (вход с левого крыла)

Телефон: +7(3852)22-60-33

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