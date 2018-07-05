Фото: unikassa.ru

Мужчина, получивший в дар в Рубцовске украденное автомобильное зеркало, приговорен к двум годам колонии строгого режима.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, зимой этого года осужденный, находясь в Рубцовске, заведомо зная о том, что его знакомый тайно похитил автомобильное зеркало заднего вида, получил от последнего в дар указанное имущество, которым в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению.

В прокуратуре уточняют, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичных деяний, а также за совершение иных преступлений против собственности.

В итоге ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

При этом мужчине было отменено условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору суда.