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Мужчина, получивший в дар в Рубцовске украденное автомобильное зеркало, приговорен к двум годам колонии строгого режима.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, зимой этого года осужденный, находясь в Рубцовске, заведомо зная о том, что его знакомый тайно похитил автомобильное зеркало заднего вида, получил от последнего в дар указанное имущество, которым в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению.
В прокуратуре уточняют, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичных деяний, а также за совершение иных преступлений против собственности.
В итоге ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
При этом мужчине было отменено условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору суда.
Комментарии
Суровые к Нас Законы!
зеркало наверное дорогое!!! если такой срок
Представляю, как ржала вся хата. Два года строгача за копеечное зеркало, которое даже не он украл - это ацкое фиаско)
И грустно и смешно одновременно..... Кому то за зеркало строгача, кому то ничего за краденные миллионы
У нас на дороге лихач человека сделает инвалидом, ему не дадут строгача, а тут зеркало.
Это что же жизнь нынче дешевле зеркала??
нужно украсть зеркал на миллиард!