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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко встретился накануне в Москве с помощником президента РФ, секретарем Госсовета Игорем Левитиным.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во время беседы были рассмотрены вопросы развития спорта в крае.

Кроме того Томенко и Левитин обсудили перспективы развития туристско-рекреационного комплекса региона, а также затронули вопрос развития транспортной инфраструктуры в Алтайском крае.

Особое внимание было уделено проекту модернизации аэропорта города Барнаула, а также дальнейшие планы развития дорожной сети в крае.

Напомним, что также накануне Виктор Томенко встречался с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсудил с ним вопросы развития железнодорожной инфраструктуры в регионе.