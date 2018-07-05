Фото: katun24.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко встретился накануне в Москве с помощником президента РФ, секретарем Госсовета Игорем Левитиным.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во время беседы были рассмотрены вопросы развития спорта в крае.
Кроме того Томенко и Левитин обсудили перспективы развития туристско-рекреационного комплекса региона, а также затронули вопрос развития транспортной инфраструктуры в Алтайском крае.
Особое внимание было уделено проекту модернизации аэропорта города Барнаула, а также дальнейшие планы развития дорожной сети в крае.
Напомним, что также накануне Виктор Томенко встречался с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсудил с ним вопросы развития железнодорожной инфраструктуры в регионе.
Комментарии
А для чего его модернизирлвать???? Кто нибудь внятно ответит???
Туристско-рекреационный комплекс в регионе, интересная вещь. Дай Бог,чтобы что-то получилось благоприятное в итоге.
Сразу было понятно, что Томенко будет только преображать край. Человек новый, уже строит какие то планы по развитию региона. Во за кого надо голосовать на выборах губернатора
Мне кажется,что спорт у нас очень даже хорошо равзвиватеся. Стадион Смертина, Парк Спорта. Множество спортивных комплексов во дворах. Поэтому, тут даже жаловатьсчя не на что..
Интересно какам модернизируют аэропорт в крае!Может быть он даже станет какой-то нашей длостопримечательностью нашей))
Ого,я думала,что совсем какие-то замыленные вопросы он будет обсуждать с помощником президента. А оно вон как!Весьма интересно подходит к своей работе В.П. Томенко!
Все будет сделано со временем, не нужно наводить панику. И уж тем более кричать, что ничего не сделают. Сами бы попробовали хоть как то край преобразить
Pilatus PC-24
Круто
Их, не считая прототипов, всего 4 единицы выпущено
Ну теперь усё, АЭРОДРОМОКЛАСТЕР
сделайте НОРМАЛЬНЫЙ таможенный контроль и ленту для багажа - на дворе 21 век а они так и застряли в 18
сюда кроме ботов кто-нибудь пишет?
11:38 Адмирал
11:39 - гость -
11:40 - гость -
11:41 Аля
11:42 Александр Т.
группа поддержки хорошо поработала, можете сходить на обед.