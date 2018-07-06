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В Барнауле прошла бизнес-встреча на тему "Построение персонального бренда"

, ИА "Амител"
Организатором мероприятия стала Медиагруппа FM-Продакшн

Медиагруппа FM-Продакшн провела 4 июля для своих партнеров бизнес-встречу SELF-MARKET в рамках курса по построению персонального бренда.

- Идея создания такого курса и проведения встреч по нему возникла из запроса наших партнеров, — говорит директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева. — Каждый из нас нуждается в личном бренде в разных масштабах его публичности. Для кого-то важно позиционирование в профессиональной сфере, кто-то заинтересован в формировании сильного личного бренда в масштабах города или страны.Мы создали этот курс специально для наших партнеров, коллег, работающих на рынке маркетинговых коммуникаций. Это обучение бесплатное. А количество участников каждой встречи не более 30. В Медиагруппе FM-Продакшн работают уникальные эксперты, практический опыт которых востребован рынком, они эксклюзивны, и мы ими очень гордимся. Их профессиональный опыт лег в основу нашего курса.Также у нас есть друзья — профессионалы из медиа и бизнес среды, которые с удовольствием присоединились к проекту и готовы поделиться ценным инструментарием.

И в самом деле, построение личного бренда сегодня тема востребованная и у предпринимателей, и у политиков, чиновников, и у блогеров, у всех, кто хочет донести до своей аудитории идеи, услуги, продукты производства и т. д. К слову, речь сегодня идет даже не о построении персонального бренда, а его культивации. А специалисты разных областей работают над составлением и применением необходимых для этого инструментов.

Об этом на мероприятии от FM-Продакшн говорили и эксперты. Так, руководитель рекрутингового агентства DELO, сертифицированный профайлер Наталья Соколова рассказала о том как, используя нетестовые методики оценки — профайлинг, можно лучше понимать людей, глубже выявлять их мотивацию, сильные и слабые стороны личности, формировать эффективные компенсаторные команды.

Наталья в сфере HR уже 17 лет. Имеет практический опыт работы рекрутером, директором по персоналу в крупных компаниях г. Барнаула (мобильный ритейл, телекоммуникации, медиа).

- Меня всегда интересовали методы оценки персонала. За много лет изучила массу инструментов, все они, по большому счету, сводили к тестовым формам. Опыт показывал, что это не работает, это неэффективно, недостоверно. Искала для себя то, что позволило бы в короткие сроки без применения тестов оценить деловые и личностные качества, мотивацию, спроектировать модель поведения и достижения результатов. Этим инструментом стал Профайлинг.

Андрей Шишмарев, тренер по ораторскому искусству, психолог сделал свою часть обучения практической. Участники встречи нарабатывали навыки общения, учились рассказывать о себе незнакомым людям, снимать напряжение в общении с незнакомыми людьми.

- Главное, что мешает выступать публично — это страх. Именно поэтому важно обладать теми инструментами, которые помогают избавляться от этого страха. Умение владеть голосом, расставлять интонационные акценты, регулировать звук голоса позволяет сделать ваше выступление полезным и запоминающимся, — считает Андрей Шишмарев.

На вопрос "Полезна ли вам была эта встреча?" все участники ответили единогласно — "да".

Татьяна Лесенко, директор стомотологического центра "Лотос" (г. Новоалтайск):

- Не ожидала, что будет настолько интересно! Мне очень понравилось! Особенно понравился тренинг "Ораторское искусство", на котором практиковали живое общение. Так важно перебороть свои стеснения, страхи в общении с абсолютно незнакомыми людьми. Теперь есть желание все эти знания применить в жизни. Любопытна была информация по профайлингу. У нас ведь разные пациенты бывают. А эти знания помогают найти к каждому свой подход, лучше понять каждого человека. А вообще, я уже сохранила программу всех мероприятий этого курса и обязательно приду на них.

Руководитель автошколы "Авангард" Елена Эльберг любит узнавать что-то новое. С таким настроем пришла и на встречу от FM-Продакшн.

- Никогда не слышала про профайлинг, про такую классификацию типов людей. Постараюсь, насколько это возможно, применять эти знания в жизни.

- Хочу отметить очень высокую организацию этого мероприятия: все быстро, четко, интересно, — делится Ирина Гостева, галерея интерьерного декора "Ампир". — Ну, а самым полезным стала информация о профайлинге. Я тоже занимаюсь наймом людей на работу. Действительно, какие-то люди подходят на определенную вакансию, какие-то нет, даже если у них отличное резюме. Теперь я увидела инструмент, который позволяет обосновывать выводы. Обязательно приду на вторую и третью встречи, поскольку все спикеры интересны.

Наталья Каргунарова, представитель компании "Стройклассика" и компании "Дюйм":

- Как правило тренинги и семинары проводят по достаточно широким, обзорным темам, а тут были узкие прикладные темы. Для меня эти знания очень полезны и интересны. Небольшой тренинг по ораторскому искусству дал мне важные инструменты. Программа следующих встреч тоже очень интересна. Любопытный момент: ожидаешь особенного от одного спикера, а открываешь потом для себя совершенно другие знания от другого спикера.

Участники встречи еще долго не расходились, делились эмоциями и впечатлениями. И, конечно, делали селфи для соцсетей и записывали сторис. Ведь это тоже часть персонального брендинга. Но об этом спикеры подробнее расскажут на следующих встречах от Медиагруппы FM-Продакшн.

Подробнее об этом в группе в ВКонтакте.

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