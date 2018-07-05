Фото: youtube.com
Житель Барнаула стал очевидцев разборок, которые обернулись стрельбой — инцидент случился накануне на улице Северо-Западной.
Момент ЧП был запечатлен на видеорегистратор. В кадре видно, что группа людей перегородила дорогу автомобилю Lexus.
"Левый бок у Lexus был по всей длине хорошо стесан. Пацаны, выбежав из машины с битой и какой-то еще палкой, попытались подбежать к авто, тот в свою очередь, открыл огонь (в одного вроде попал), затем со свистом рванул вперед. Данное видео может помочь как следствию, так и тем парнишкам, которые хотели наказать стрелка. Но действия водителя реально были не адекватны", — приводятся слова очевидца в паблике Barnaul 22.
Также отмечается, что затем все тот же Lexus на пересечении с улицей Юрина начал поворачивать налево, но передумал, резко вывернул прямо, после чего набрал скорость и скрылся.
Портал Amic.ru обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.
Комментарии
Чайка и Западный район !!!
Где доблесная полиция???
- В кадре видно, что группа людей перегородила дорогу автомобилю Lexus.
- Пацаны, выбежав из машины с битой и какой-то еще палкой, попытались подбежать к авто, тот в свою очередь, открыл огонь (в одного вроде попал)
- затем со свистом рванул вперед
- Данное видео может помочь как следствию, так и тем парнишкам, которые хотели наказать стрелка
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может всётаки стрелок наказал парнишек (или пацанов, хорошо что ещё не написали реальных), которые вышли из машины с битой и ещё какой-то палкой!!!???
видимо хотели битой и палкой выправить вмятины на лексусе...
Я тоже не понял, какие претензии к Лексусу, к нему бежит группа людей с палками, их намерения очевидны. Битой по башке это угроза здоровью, как минимум. Еще групповое нападение
Урок для бодрых пацанчиков, желающих выйти на разборки и разбить палками чужое авто: подумайте 8 раз, а том можно пулю словить...
мне кажется, или это все-таки самооборона? Человек едет. Никого не трогает. Тут его подрезают какие-то гопники, хватают биты и палки и бегут в его сторону. Тут поневоле нервы сдадут и стрелять начнешь