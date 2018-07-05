Фото: youtube.com

Житель Барнаула стал очевидцев разборок, которые обернулись стрельбой — инцидент случился накануне на улице Северо-Западной.

Момент ЧП был запечатлен на видеорегистратор. В кадре видно, что группа людей перегородила дорогу автомобилю Lexus.

"Левый бок у Lexus был по всей длине хорошо стесан. Пацаны, выбежав из машины с битой и какой-то еще палкой, попытались подбежать к авто, тот в свою очередь, открыл огонь (в одного вроде попал), затем со свистом рванул вперед. Данное видео может помочь как следствию, так и тем парнишкам, которые хотели наказать стрелка. Но действия водителя реально были не адекватны", — приводятся слова очевидца в паблике Barnaul 22.

Также отмечается, что затем все тот же Lexus на пересечении с улицей Юрина начал поворачивать налево, но передумал, резко вывернул прямо, после чего набрал скорость и скрылся.

Портал Amic.ru обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.