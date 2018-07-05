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Бийское предприятие ООО "ПО "Железобетон имени В.М. Мозырского" задолжало 172 работникам более 1,7 миллиона рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве отмечают, что долг образовался за март текущего года. В отношении директора предприятия было возбуждено дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ — невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Также в суд было направлено 50 исковых заявлений в интересах работников предприятия.

Помимо этого директору было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан.

В данный момент задолженность по заработной плате в размере 1,7 миллиона рублей перед работниками строительного предприятия погашена в полном объеме.