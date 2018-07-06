Порой, когда начинаешь ремонт, всегда ищешь нужную информацию, но не всегда удается найти правильный совет или реальную помощь. В интернете очень сложно отыскать реально нужную информацию, а помощники, которые вызвались научить или показать, на деле порой оказываются недостаточно компетентны. И что делать, когда к профессионалам обращаться не очень хочется, исходя из их расценок, а самому ремонт начинает казаться неподъемной ношей?

Хорошим решением может стать посещение бесплатных мастер-классов, которые проводит гипермаркет товаров для ремонта и дома "АКСИОМА". Здесь не только расскажут, но и на реальном примере пошагово покажут, как правильно сделать ремонт, помогут принять верное решение в выборе материалов, обустройстве интерьера и т.д.

7 июля в 14.00 в гипермаркете пройдет мастер-класс по декоративной штукатурке. Это уже третий мастер-класс, посвященный данной теме. Ранее специалисты "АКСИОМЫ" уже успели рассказать о том, что такое декоративная штукатурка и фактурная краска, венецианская штукатурка и техники нанесения: барельеф, мокрый шелк, морской бриз и мираж.

В этот раз участникам мастер-класса расскажут о таких техниках нанесения декоративной штукатурки как "Кракелюр" и "Лессировка".

Делаете ремонт или только планируете? Хотите узнать что-то новое? Приходите, этот мастер-класс для вас.

Дата и время проведения мастер-класса: 7 июля, 14:00

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт,166, гипермаркет "АКСИОМА"

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