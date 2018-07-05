Фото: barnaul.org
Рейд по уничтожению дикорастущей конопли провели в Октябрьском районе Барнаула, сообщает пресс-служба городской администрации.
В мероприятии участвовали полицейские, добровольцы народной дружины "Барнаульская" и студенты экологического отряда "Сибиряк".
Все они очистили от опасного сорняка около 100 квадратных метров территории вдоль улицы 3-й Речной.
Участники рейда уничтожили дикорастущую коноплю с помощью триммера, а затем сожгли ее.
Комментарии
я думал, Борщевик уничтожают
А в чью сторон шел дым?
Герои. По медали каждому и по талону на молоко. Наркомания побеждена.
А дым - вдохнули.
еще бы борщевик по вырубали было бы больше пользы
И что? Взяли их всех под кайфом? Как бомжи, рыбаки, жители себя чувствуют?
Уж кто-кто,а студенты и без этого регулярно ее там уничтожают, менее пафосно правда.
показуха, горстку сожгли перед камерой
Все они очистили от опасного сорняка...
а когда-то, в России которую мы потеряли, была не сорняк, а источник стратегического товара, пеньки, наряду с воском ))
Узаконьте как в Гейголландии и продавайте-вот вам и доход в местный бюджет
В синей робе паренек нормально так видать хапнул - улыбка не сходит с лица даже перед камерой