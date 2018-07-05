Фото: barnaul.org

Рейд по уничтожению дикорастущей конопли провели в Октябрьском районе Барнаула, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мероприятии участвовали полицейские, добровольцы народной дружины "Барнаульская" и студенты экологического отряда "Сибиряк".

Все они очистили от опасного сорняка около 100 квадратных метров территории вдоль улицы 3-й Речной.

Участники рейда уничтожили дикорастущую коноплю с помощью триммера, а затем сожгли ее.