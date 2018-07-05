Депутат Госдумы Лоор попросил Москву помочь алтайским аграриям

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор рассказал заместителю председателя правительства Алексею Гордееву и Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о проблемах алтайских аграриев и попросил им помочь. Встреча прошла на заседании аграрного комитета в ГД.
"Я жестко поставил вопрос о необоснованности скачка цен на дизельное топливо в этом году. Сельхозпроизводителям Алтайского края весной пришлось очень трудно — погода задержала посевную компанию на две, а в отдельных районах на три недели, а стоимость дизельного топлива при этом росла практически каждый день. Только за четыре месяца текущего года хозяйства края на удорожавшее ГСМ потратили на 936 миллионов рублей больше, чем в прошлом году", — заявил Иван Лоор.
Он добавил, что из-за роста стоимости ГСМ и падения закупочных цен на зерно алтайские хозяйства потеряли даже больше, чем получили господдержки из федерального бюджета.
По словам депутата, Дмитрий Патрушев сообщил, что в правительстве прорабатывается вопрос компенсации сельхозпредприятиям стоимости подорожавшего ГСМ, но сумму не уточнил.
Также Иван Лоор заявил о необходимости сохранения и увеличения объемов финансирования в бюджете России на следующий год погектарной поддержки и субсидий на литр молока, а также восстановление программы "Социальное развитие села" с трехкратным увеличением её финансирования.
Комментарии
Уважаю! Поступил как мужчина! Заступился за тех,кто слабее.
Будет отлично,если компенсацию сельхозпердприятиям сделают за подорожавший ГСМ. Прям хорошая поддержка.
Поддерживаю Ивана Лоора, потому что это действительно важное предложение