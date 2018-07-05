Депутат Госдумы Лоор попросил Москву помочь алтайским аграриям

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор рассказал заместителю председателя правительства Алексею Гордееву и Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о проблемах алтайских аграриев и попросил им помочь. Встреча прошла на заседании аграрного комитета в ГД.

"Я жестко поставил вопрос о необоснованности скачка цен на дизельное топливо в этом году. Сельхозпроизводителям Алтайского края весной пришлось очень трудно — погода задержала посевную компанию на две, а в отдельных районах на три недели, а стоимость дизельного топлива при этом росла практически каждый день. Только за четыре месяца текущего года хозяйства края на удорожавшее ГСМ потратили на 936 миллионов рублей больше, чем в прошлом году", — заявил Иван Лоор.

Он добавил, что из-за роста стоимости ГСМ и падения закупочных цен на зерно алтайские хозяйства потеряли даже больше, чем получили господдержки из федерального бюджета.

По словам депутата, Дмитрий Патрушев сообщил, что в правительстве прорабатывается вопрос компенсации сельхозпредприятиям стоимости подорожавшего ГСМ, но сумму не уточнил.

Также Иван Лоор заявил о необходимости сохранения и увеличения объемов финансирования в бюджете России на следующий год погектарной поддержки и субсидий на литр молока, а также восстановление программы "Социальное развитие села" с трехкратным увеличением её финансирования.