Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что князь Владимир в 988 году крестил не Русь, а Украину, сообщает RT.

Также он отметил, что 1030 лет назад была "создана Украинская церковь", которая "стала матерью Русской православной церкви".

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь", — сообщил Порошенко.

Он также выразил надежду, что страна получит автокефалию Украинской церкви: "Поддержка других для нас в этом много значит".