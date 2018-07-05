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Новости

Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину

, ИА "Амител"
Также он отметил, что "Украинская церковь стала матерью Русской православной церкви"

Фото: iamir.info

Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что князь Владимир в 988 году крестил не Русь, а Украину, сообщает RT.

Также он отметил, что 1030 лет назад была "создана Украинская церковь", которая "стала матерью Русской православной церкви".

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь", — сообщил Порошенко.

Он также выразил надежду, что страна получит автокефалию Украинской церкви: "Поддержка других для нас в этом много значит".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2018 13:44
Димитрий

Каган Владимир был такой же гнус как и Вальцман и жертвоприношениями сократил население Киева в 3 раза на потеху заморским послам.

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5.07.2018 13:45
- гость -

как можно крестить того чего не было, да и через некоторое время опять не будет

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5.07.2018 14:13
- гость -

А какая часть территории современной РФ входила в состав Руси в 988 году н.э.?

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5.07.2018 14:17
- гость -

точно !!
она так и называлась Киевская Украина.
А название "Киевская Русь" из учебников это происки масонов.

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