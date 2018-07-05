Комитет Госдумы по ЖКХ рассмотрит законопроект, разрешающий россиянам регистрироваться в апартаментах, пишут "Известия".

Ранее Минстрой уже занимался разработкой поправок, разрешающих регистрироваться в апартаментах. Однако документ не смог пройти все необходимые стадии согласований и так и не был внесен в Госдуму.

Также ранее вице-премьер России по строительству и региональной политике Виталий Мутко оказался недоволен объемами строительства апартаментов в стране: "Я посмотрел процент апартаментов, мы строим очень мало — менее 1%".

В июне зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин вновь поднял этот вопрос, предложив определить статус помещений, которые сейчас строятся в крупных городах.

Депутат выступил с инициативой ввести новую категорию жилья — "жилые апартаменты" в многофункциональных домах.

При этом нежилые помещения в таких зданиях разрешат использовать для торговой, деловой и прочей деятельности, которая не представляет опасность для здоровья и жизни граждан.