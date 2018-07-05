В конце июня, начале июля Алтайский государственный театр музыкальной комедии представил в Южной Корее спектакль "Ромео и Джульетта". По словам директора театра, Галины Санжаровой, артистов встретили очень радушно. Всего труппа провела пять показов, которые зрители встретили на ура.

"Корейская публика внимательно следила за тем,что происходит на сцене. В финале спектакля на поклоне все аплодировали стоя", — прокомментировала Санжарова.

Выступление проходило на русском языке, а рядом со сценой размещались два экрана, где текст транслировался на корейском. Зрители бурно аплодировали, а в финале подходили фотографироваться и брать автографы.

Тэгу. Театр. Публикация от Виктория Гальцева (@galvika22) 30 Июн 2018 в 9:24 PDT

"У нас не принято брать автографы, а там люди не стесняются это делать: они подходили к Михаилу Лямину, к Виктории Гальцевой и Дмитрию Иванову", — рассказала директор театра.

В конце представления слово взял президент фестиваля, который вручил музкомедии награду и пригласил труппу принять участие и в следующем году.

"Сейчас будем высылать видео наших спектаклей, которые мы можем здесь предоставить, поэтому надеемся, что в следующем году мы тоже приедем сюда", — объяснила Галина Санжарова.

Несмотря на то, что у артистов был очень сложный график: пять спектаклей и три дня на монтаж декораций — все приехали очень довольные и счастливые. Но на этом творческое путешествие театра не заканчивается. Ведь впереди у музкомедии фестиваль музыкальных театров, который пройдет 17 октября в Москве, и фестиваль мюзиклов в Караганде, запланированный на конец октября, начало ноября.

Лада Холстинина