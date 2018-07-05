Министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявил, что правительство РФ планирует увеличить размер пособия по безработице.

По словам Силуанова, Минфин готовит пакет документов, в который входит предложение по созданию квалифицированных рабочих мест, переобучению специалистов, а также инициатива увеличить пособие по безработице.

Силуанов не уточнил, о каких именно цифрах идет речь.

Сейчас минимальный размер пособия составляет 850 рублей, максимальный — 4 тысячи 900 рублей.

Ранее Минтруд предлагал поднять пособие по безработице до прожиточного минимума.

По данным Росстата, в стране сейчас числится 3,7 миллиона безработных (5% экономически активного населения). Из них только 0,6 млн получают пособия по безработице.