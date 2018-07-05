Центробанк с 5 июля лишил лицензии якутский банк "Таатта". Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что руководители и собственники банка выводили активы в ущерб интересам вкладчиков.

Кроме того, по мнению регулятора, размер капитала банка поддерживался искусственно с помощью махинаций.

На данный момент в банке назначена временная администрация.

По данным Центробанка, "Таатта" занимал 220-е место в банковской системе России. Ранее пакетом акций в размере 49,59% в банке владел Андрей Кобзон (сын депутата Госдумы и народного артиста Иосифа Кобзона), сообщают "Банки.ру". По данным на 14 сентября 2017 года крупнейшим собственником значился Игорь Васильев с долей 50,33%. Буквально за два месяца до отзыва лицензии крупные пакеты акций исчезли и перераспределились в примерно равных долях между собственниками — по 8-9%.