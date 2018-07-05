Журнал The National Interest опубликовал статью профессора Хью Уайта, занимающегося стратегическими исследованиями в Австралийском национальном университете, по мнению которого Европе не стоит бояться России, поскольку она слабее СССР, пишет "Лента.Ру".

"Европа сегодня намного сильнее, а Россия относительно слабее, чем в 1948 году или последующие годы. Россия действительно угрожает перестроить свои западные границы после холодной войны и расширению ЕС и НАТО на восток. Но у нее нет никаких шансов обогнать Европу, не говоря уже о том, чтобы стать своего рода пан-евразийским гегемоном, которым могли стать сталинский Советский Союз или гитлеровская Германия", — уверен профессор.

Он пришел к выводу, что "американцы не должны тратить столько сил на защиту Европы".

"Возможно, они должны оставить европейцев защищаться самим", — добавил Уайт.