Наш мозг таит в себе удивительные способности: доказано, что если с ранних лет одновременно стимулировать работу обоих его полушарий, можно добиться впечатляющих результатов. На этом принципе основана современная методика ментального счета для детей 5-7 лет, попробовать которую совершенно бесплатно можно в образовательном центре "ИнПро" в Барнауле.
Курсы, которые творят чудеса
Уникальность ментального подхода – в активизации обоих полушарий головного мозга: левого, которое отвечает за развитие речи, логику, анализ и рациональность, и правого, связанного с визуализацией, воображением и даже способностью мечтать.
В центрах "ИнПро" опытные педагоги обучают дошкольников арифметике по этой современной методике, которая помогает малышам не просто освоить счёт, а постепенно формировать мышление, а значит, быстрее подготовиться к школе.
"Честно говоря, я ещё никогда не видел, чтобы мой ребенок занимался настолько увлеченно", — делятся впечатлениями родители малышей.
Возможность записаться и посетить уроки ментального счета есть у каждого: бесплатные открытые уроки ментальной арифметики проводятся каждые выходные в центрах "ИнПро" по всей России, включая Барнаул.
Федеральный образовательный сервис "ИнПро"® в Барнауле
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