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Зрители кинотеатра в "Арене" оказались взаперти во время пожарной тревоги

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, запасный выход был закрыт и люди просто стояли в запертом зале

Фото: vk.com/barneos22

Зрители кинотеатра, расположенного в барнаульском ТРЦ "Арена", не смогли покинуть зал во время пожарной тревоги, сообщает Катунь 24 со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях.

Данный инцидент имел место накануне вечером около 23:00. После того, как прозвучал сигнал пожарной сигнализации зрители весьма длительное время простояли в запертом зале, а билетер не смог сразу найти нужные ключи от запасного выхода.

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Также отмечается, что после выключения сигнала пожарной тревоги зрителей просто спросили, будут ли они досматривать фильм.

Тем, кто отказался, заявили, что деньги за сеанс они могут вернуть в рабочее время.

Отметим, что ТРЦ "Арена" в Барнауле был закрыт около месяца после того, как здесь выявили нарушения норм безопасности.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.07.2018 13:44
- гость -

Запасной выход при срабатывании пожарной сигнализации должен автоматически открываться, в Кемерово судя по видео билетер 2 зала открыл, а до 3-го не успел дойти из-за дыма.

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5.07.2018 14:04
Арина

Двери в кинозалах вообще не должны закрываться на замок во время сеанса. Силами контролёров-билетеров вполне можно держать выходы под контролем, дабы не пускать безбилетников.

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