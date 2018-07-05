Фото: vk.com/barneos22

Зрители кинотеатра, расположенного в барнаульском ТРЦ "Арена", не смогли покинуть зал во время пожарной тревоги, сообщает Катунь 24 со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях.

Данный инцидент имел место накануне вечером около 23:00. После того, как прозвучал сигнал пожарной сигнализации зрители весьма длительное время простояли в запертом зале, а билетер не смог сразу найти нужные ключи от запасного выхода.

Читайте также: Уточняйте завтра: когда откроется крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена"

Также отмечается, что после выключения сигнала пожарной тревоги зрителей просто спросили, будут ли они досматривать фильм.

Тем, кто отказался, заявили, что деньги за сеанс они могут вернуть в рабочее время.

Отметим, что ТРЦ "Арена" в Барнауле был закрыт около месяца после того, как здесь выявили нарушения норм безопасности.