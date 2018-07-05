В 2017 году в Алтайском крае произошло 660 страховых случаев — травм на производстве. В 2018 году уже 285. Об этом сообщили в Алтайском реготделении Фонда социального страхования на пресс-конференции в четверг, 5 июля.

"В 2017 году в регионе зафиксировано 660 страховых случаев. В 2018 году уже 285, 45 из них — тяжелые. С начала года погибло 18 человек. Но в целом уровень травматизма снижается. За последние 10 лет в 2,5 раза", — сообщила начальник отдела страхования профессиональных рисков Ольга Горбунова.

Один из последних случаев — гибель крановщика при падении строительного крана во время урагана в Барнауле 23 июня.

В 2017 году на 660 страховых случаев со смертельным исходом было 19. В 2013 году было 1059 случаев, из них 34 с гибелью рабочих.

Всего, по словам управляющей реготделения ФСС Татьяны Петровой, сегодня в регионе 9,3 тысячи работников, получивших травму на производстве. Четверть из них нуждается в дополнительных видах помощи или социальной реабилитации. В 2017 году ФСС потратил 850 млн рублей на эту категорию, большая часть суммы — единовременные и ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве.

"Также они получают путевки на санаторно-курортное лечение, проходят лечение в реабилитационных центрах ФСС, получают средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Скоро в регион поступит 16 автомобилей "Лада Гранта" с ручным управлением, как спецсредства для пострадавших на производстве", — рассказала Татьяна Петрова.

В ФСС напомнили, что все официально трудоустроенные работники застрахованы от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.