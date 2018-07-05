В Барнауле на реке Ляпиха восстанавливают дамбу. Как сообщили в пресс-центре мэрии, к работам приступили по многочисленным просьбам жителей. Дамба находится рядом с садоводством "Обь-2". В садоводстве расположено около 800 участков. 32 семьи живут здесь круглый год и дамба служит для них путем сообщения с городом.

Весной во время половодья этот путь оказывается под водой и размывается. Глава Барнаула Сергей Дугин посетил стройку и напомнил, что эту дамбу построили еще в 70-е годы прошлого века. Никакого проекта не было, мост не предполагался. После этого долгое время сооружение оставалось бесхозяйным и пришло в негодность.

В 2012 году дамба была передана на баланс городскому комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Ежегодно из муниципального бюджета направляли средства на восстановление дамбы после паводка и поддержание в рабочем состоянии дороги.

В этом году гидротехническое сооружение будет полностью реконструировано. Решено построить мост, сделать пешеходное движение, обустроить гидропропускные сооружения. Стоимость работ составит 17 миллионов рублей. Завершить все работы обещают через полгода.