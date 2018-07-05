Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что Киев может ответить Москве созданием в украинской армии Бахчисарайского, Барнаульского и Мурманского полков.
Ведущий попросил Матиоса прокомментировать присвоение президентом России Владимиром Путиным имен украинских городов частям российской армии, которые получили названия в честь Львова, Нежина и Житомира.
"Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее, и тому подобное", — заявил в ответ Матиос, подчеркнув, что "украинец всегда креативный на выдумку".
Об указе президента России он также отозвался как о проявлении политики "российского империализма".
"Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил", — добавил Матиос.
Комментарии
Украину никто не победил? Да ну! А как же Речь Посполитая, Османская империя? Или больной человек говорит про Украину в составе СССР?
зачем побеждать, когда можно купить
Чо уж сразу так и Барнаульский полк, для начала хотя бы Ребрихинскую щтурмовую бригаду или Кытмановскую роту спецназа
только за. будет хорошо если назовут