Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что Киев может ответить Москве созданием в украинской армии Бахчисарайского, Барнаульского и Мурманского полков.

Ведущий попросил Матиоса прокомментировать присвоение президентом России Владимиром Путиным имен украинских городов частям российской армии, которые получили названия в честь Львова, Нежина и Житомира.

"Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее, и тому подобное", — заявил в ответ Матиос, подчеркнув, что "украинец всегда креативный на выдумку".

Об указе президента России он также отозвался как о проявлении политики "российского империализма".

"Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил", — добавил Матиос.