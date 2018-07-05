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Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ

, ИА "Амител"
Футболисты уже выиграли $16 млн, из которых РФС заберет половину - $8 млн 

Фото: epa/vostock-photo

Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на чемпионате мира, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники во власти.

"Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада — отдельная история, там множество видов спорта", — сказал источник.

Эту информацию подтвердил и другой источник, отметив, что выплаты ФИФА за выступление на ЧМ распределит Российский футбольный союз.

Отмечается, что футболисты уже выиграли $16 млн, из них РФС заберет половину — $8 млн. 

Предположительно, из уже выигранных денег каждый футболист сборной получит 45 тысяч евро (по 15 тысяч евро за каждую победу).

За четвертое место победившая сборная получит $22 млн, за третье — $24 млн, за второе - $28 млн, первое - $38 млн.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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