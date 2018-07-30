Родителям, заботящимся о развитии интеллектуального потенциала и повышении успеваемости своих детей, больше не придётся далеко ездить: теперь можно просто взять ребёнка за руку и отвести его в учебный центр "ИнПро", который находится совсем рядом.
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У жителей новых районов в шаговой доступности появилась Школа отличников, специализирующаяся на работе с дошкольниками и младшими школьниками. Недавно распахнувшая свои двери на улице Балтийской, 44 в г. Барнауле, она стала уже седьмой по счёту в Барнауле и 42-й в России среди центров Федерального образовательного сервиса "ИнПро".
Здесь проводят занятия по развитию детей от 4 до 12 лет, используя не только классические программы, но и современные методики скорочтения, ментальной арифметики, робототехники. А опытные педагоги сделают процесс обучения настолько увлекательным и непринужденным, что ребенку снова захочется сюда прийти.
К слову, в Школе отличников на ул. Балтийской, 44, как и в других учебных центрах "ИнПро", по предварительной записи проводят занятия не только для школьников всех возрастов, но и для взрослых, включая студентов.
Телефон Школы отличников в Барнауле: 8 929 397 2383
Федеральный образовательный сервис "ИнПро"® в Барнауле
г. Барнаул,
пр. Ленина, 120Б
E-mail: study@atginpro.ru
Телефоны:
8-800-250-62-49
8-913-227-89-82
8(3852)69-62-49
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