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Житель Костромской области предстанет перед судом за покушение на убийство 37-летнего мужчины, с которым он работал на одном из приисков в Горном Алтае.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 21 апреля текущего года в столовой прииска ООО "Артель старателей Горизонт" между двумя старателями возник конфликт.

В итоге 28-летний обвиняемый нанес своему оппоненту ножевые ранения. Потерпевший оказал сопротивление. Ему своевременно была оказана помощь.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре был задержан и определен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.