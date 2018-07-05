Курортный сбор в Белокурихе за май принес казне 1,7 млн рублей, а за июнь около 2,5 млн, об этом рассказал на пресс-конференции врио начальника Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

По словам чиновника, эти средства направят на курортную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности.

Деньги пойдут на обустройство освещения, приведение в порядок городских лесов, прибрежной зоны реки Белокуриха, установку урн, скамеек, создание пешеходной зоны "Ореховая аллея" и многого другого.

Но на этом власти Белокурихи останавливаться не будут: в планах, взять под свою опеку еще и терренкуры (пешие тропы — прим. ред.) Смоленского района, правда для этого, вероятнее всего придется расширить границы города-курорта.

"Остаются нерешенные моменты, касающиеся терренкуров Смоленского района. Все отдыхающие по ним прогуливаются и нужно выделять средства на их содержание. Как это правильно сделать мы пока не решили. Но вероятнее всего, нам придется изменить границ города", — пояснил глава города Белокуриха Константин Базаров.

Когда Белокуриха увеличит свою территорию, не известно, но, по мнению чиновников, это самый оптимальный вариант решения проблем терренкуров. Только в этом случае власти города смогут официально направить средства курортного сбора на поддержание их в достойном состоянии.

Кроме того, часть средств от сбора планируется направить на создание крупного информационного портала, который бы информировал туристов и продвигал не санатории, а город-курорт в целом.