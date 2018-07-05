Подавляющее большинство россиян негативно относятся к повышению пенсионного возраста и считает нынешнюю планку оптимальной для женщин и мужчин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Обещание правительства повысить в среднем ежемесячную пенсию на 1000 рублей при переходе на новый пенсионный возраст, вряд ли кардинально изменит отношение населения к этой новации. По данным Госкомстата РФ средний размер пенсии по старости составляет 14 152 рубля. При этом минимально необходимый размер пенсии, по мнению опрошенных, должен быть в среднем не менее 26 000 рублей, то есть почти вдвое больше нынешнего. Поэтому обещанная прибавка не решает проблемы резкого снижения уровня жизни при выходе на пенсию, поскольку основным источником средств существования для пенсионеров является пенсия (на это указали 78% опрошенных).

Согласно результатам исследования, 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию.

87% респондентов считает, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет), представляется оптимальным. 84% опрошенных придерживаются мнения, что для женщин оптимально выходить на пенсию в 55 лет.

78% респондентов считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции.

85% опрошенных считают неправильным лишать выплаты тех, кто работает, достигнув пенсионного возраста.