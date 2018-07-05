Россия второй год занимает пятое место из 37 по трудовой нагрузке в списке ведущих стран мира, опережая по этому показателю все страны G7, включая США, Германию и Японию, сообщает РБК со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Россия занимает девятое место с конца по оплате труда. Показатель России ($4,1) ниже, чем у других стран БРИКС по данным за 2015 год. Средний показатель по ОЭСР в четыре раза выше — $16,8.

В 2017 году россияне стали работать на шесть часов больше, чем в 2016-м: каждый занятый провел на работе в среднем 1 980 часов. Этот показатель вырос впервые с 2014 года.

Выше России по объему трудовой нагрузки в списке находятся Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Однако, как отмечается, Россия отстает от ведущих стран по "качеству работы".

Под этим термином ОЭСР понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения.