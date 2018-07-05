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Как в Белокурихе будут бороться с теневой сдачей жилья в аренду туристам

, ИА "Амител"
По мнению чиновников, сдача жилья в обход курортного сбора в Белокурихе стоит не так остро, как в других регионах

Курортный сбор в Белокурихе начали взимать с 1 мая 2018 года. За два месяца его объем уже составил около 4 млн рулей. При этом определенный процент туристов уклонились от его уплаты, сняв жилье у частников. По словам врио начальника Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, аналогичная ситуация существует и в других регионах, а особенно остро проблема стоит в Краснодарском крае, но ее решения пока найти не смогли.

"К сожалению, в нашу компетенцию проведение контрольных мероприятий и выявление людей сдающих жилье, не входит. Мы можем только взаимодействовать с коллегами из других регионов и искать какое-то общее решение. Но пока я его не вижу. Мы ведет работу в данном направлении, но пока она несет лишь разъяснительный характер", — пояснил Юрий Захаров.

В свою очередь глава города Белокуриха Константин Базаров, объяснил, что борьбу с теневой сдачей жилья в аренду туристам, власти города ведут уже несколько лет. Но направлена она не столько на увеличение объемов собранных средств, сколько на прекращение неформальной занятости.

"Комиссия у нас уже создана. Достижения у нас сводятся к тому, что граждан мы заставляем заполнять форму 3-НДФЛ. В идеале мы хотели бы, чтобы люди получали патенты на данную деятельность, но до этого еще далеко. Пока, когда мы выявляем такую квартиру, то просим делать все по закону. Это конечно небольшие средства, но зато они идут в нужное русло", — прокомментировал Базаров.

Если касаемо данного вопроса конкретное решение еще не приняли, то вот с туристами, отказавшимися платить курортный сбор в гостиницах, все давно решено. В марте 2018 года депутаты Алтайского Заксобрания внесли изменения в региональный закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений". Теперь человек, отказавшийся платить сбор, будет привлечен к административной ответственности, на него наложат штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Правда игнорирующих систему отдыхающих не так и много. Генеральный директор санатория "Алтай" Марина Попиляева рассказала, что у них в мае было составлено только три акта об отказе платить курортный сбор, а в июне их вообще не было.

Будут ли в Белокурихе бороться с теневой сдачей жилья в аренду туристам"Люди относятся с пониманием, так как средства пойдут на благоустройство территории. Мы не торопимся штрафовать кого-то за неуплату курортного сбора. Сначала нужно что-то сделать на собранные деньги", — заключил глава Белокурихи.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.07.2018 16:49
- гость -

мне кажется, или этот сбор, при таком отсталом сервисе, где даже туалет в кустах, да еще при таких заоблачных ценах, на весьма посредственное жилье и еду - кощунство?

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5.07.2018 16:52
- гость -

. В идеале мы хотели бы, чтобы люди получали патенты на данную деятельность, но до этого еще далеко.

молодца - сдатчиков жилья в ИПэшников или самозанятых перевести ))

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5.07.2018 17:47
- гость -

"...Сначала нужно что-то сделать на собранные деньги", — заключил глава Белокурихи.

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