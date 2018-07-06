Компания "Золотой телец" разыгрывает путевки на море

Свадьба — это один из самых важных и ответственных событий в жизни любого человека. Есть в подготовке к этому событию один трогательный момент — выбор обручальных колец. Хотя многим может показаться, что это совсем не сложно. Однако обручальные кольца — это не обычные аксессуары, которые мы подбираем к наряду или просто под настроение.

Итак, несколько советов, для того, чтобы найти украшение мечты:

Выбор металла

По обыкновению, обручальные кольца изготавливают из красного золота. Однако, уже сейчас многие пары стремятся найти индивидульное решение данного вопроса и отдают при покупке предпочтение изделиям из белого, жёлтого, комбинированного золота, а также моделям из серебра, которые представлены в широкой гамме.Но помимо вкусовых предпочтений, при покупке необходимо учитывать и практическую сторону вопроса.Так, например, если вы выбираете кольца из серебра, нужно помнить, что данный металл значительно мягче золота, и он имеет специфику темнеть от времени , поэтому для того чтобы сохранить первозданный вид украшений, такие кольца придётся периодически снимать и чистить.Выбор модели из комбинированного золота разных оттенков позволяет сочетать обручальное кольцо с любыми другими ювелирными изделиями, что особенно порадует невест. Кроме того, такое решение даёт возможность подобрать различные варианты комплектов мужского и женского кольца.

Выбираем дизайн

При выборе дизайна необходимо руководствоваться собственным чувством вкуса. Ведь чтобы украшение хотелось носить каждый день, оно должно нравиться.Все обручальные кольца по виду дизайна делятся на два основных типа: классические и декорированные.Зачастую, большинство молодожёнов отдаёт предпочтение классическим моделям, отдавая дань традициям, которые гласят: обручальное кольцо не должно иметь никаких лишних деталей и вставок— оно должно быть гладким, чтобы и семейная жизнь также была "гладкой". Еще одним преимуществом такого кольца в том, что классика никогда не выходит из моды, и есть большая вероятность подобрать парные кольца. Кроме того, цена этих моделей зависит только от стоимости грамма металла, нет дополнительного удорожания украшения за счёт вставок и дополнительных обработок.Существует также множество декорированных моделей на любой вкус: с гравировкой, ажурным плетением , с вкраплениями драгоценных камней.Однако, выбирая такие кольца, учитывайте то, что будете носить их каждый день. Повседневное украшение не должно цепляться за одежду и вообще доставлять какие-либо неудобства. При покупке не стоит руководствоваться обязательным требованием к тому, чтобы кольца были парными. Можно обратить внимание на изделия, дизайн которых будет перекликаться. Мужчина сможет выбрать более строгую модель, а невеста — подходящую своему стилю.

Выбираем правильный размер

Также немаловажный параметр при выборе колец. Так, например, если вы обладатель или обладательница длинных и тонких пальцев, вам подойдет широкая или, наоборот, узкая модель. Если у вас крупные пальцы, рекомендуются кольца средней ширины. Слишком широкие или узкие модели на таких руках будут смотреться менее привлекательно.Безусловно, из всех этих правил могут быть исключения. Поэтому примерьте несколько типов колец, чтобы решить, что вам подходит больше всего.

Выбор места покупки

Обручальное кольцо — это символ вечной любви и преданности. Неудивительно, что многие пары стараются при покупке, вложить в них особенный смысл, и этот выбор для них особенно важен. При выборе места покупки стоит отдать предпочтение проверенным магазинам ювелирных украшений. Ювелирная компания "Золотой телец"- одна из самых крупных ювелирных компаний, существующих на рынке Алтайского края. В настоящий момент "Золотой телец" — это сеть из 15 ювелирных магазинов, расположенных в крупных торговых центрах Барнаула и Бийска. Магазины сети "Золотой телец" являются популярным местом для покупки обручальных колец, так как располагают столь широкой гаммой изделий и столь высоким их качеством. В каталогах компании в настоящий момент представлено более 300 вариантов ювелирных изделий, выполненных в различных стилистических решениях.

Акция от сети "Золотой телец"

Все покупатели, которые совершили покупку 2 обручальных колец в магазинах ювелирной сети "Золотой Телец" с 16 мая по 21 сентября 2018 года, становятся участниками розыгрыша туристических путевок на море – двух сертификатов номиналом по 30 000 рублей.

Условия конкурса:

1.Уникальным номером участника является номер чека, который указан на чеке. Совершив покупку, участник розыгрыша должен зарегистрировать код по ссылке: Регистрации кодов участников

2.Зарегистрировать уникальный код можно только один раз, в случае попытки зарегистрировать один код несколько раз участники исключаются из претендентов на розыгрыш

3.Каждые две недели случайным образом будут выбираться 2 пары, которые получают поощрительные призы, но не выбывают из общего розыгрыша

4.Розыгрыш путевок состоится 29 сентября 2018 года. О месте проведения и дополнительных призах будет сообщено дополнительно позже на сайте компании. Условие получения приза в случае выигрыша – обязательное участие на мероприятии.

Фотоконкурс

В период действия акции, проводится конкурс на лучшее свадебное фото среди тех, кто в день свадьбы заедет в любой из 5 отделов в Барнауле и 1 отдел в Бийске и сделает фотографию.

Все участники конкурса получают подарок от "Золотого Тельца" - бутылку шампанского, коробку конфет и бонусный сертификат на 500 рублей. Фото необходимо выложить в Instagram с хештегом #свадьба_золотойтелец. В конце каждого месяца выбирается лучшая фотография. Подробные условия о конкурсе и о об отделах, где можно сделать фото, читайте здесь.

Дополнительный бонус:

Всем молодоженам, купившим кольца в сети "Золотой Телец" до 21 сентября 2018 года идет в подарок купон на бесплатную гравировку. Это отличная возможность сделать свой уникальный дизайн колец и оставить памятное напоминание на всю жизнь.

Так же в "Золотом Тельце" молодожены могут обменять старое золото на кольца по специальной выгодной цене — 1600 рублей за грамм. Подробности у продавцов-консультантов в отделах ювелирной компании "Золотой Телец".

Ювелирная сеть "Золотой телец"

Сайт

Адреса магазинов в Барнауле:

Ювелирный под шпилем на пр. Ленина, 82

"Золотой Телец" на пр. Ленина, 73

ТРЦ "Малина" ул. Попова, 82

ТРЦ "Огни" ул. А.Петрова 219б

ТЦ "БУМ" ул. Исакова, 260

ТЦ "Сезон" ул. Павловский тракт, 134

ТЦ "Балтик-Стрит" ул. Балтийская, 65

ТЦ "Новэкс-Центр" ул. Малахова, 62

ТРЦ "Пионер" пр. Ленина, 102В

ТРЦ "Galaxy" пр. Строителей, 117

"Гипермаркет Алтай" — остров пр. Космонавтов, 6В

Адреса магазинов в Бийске:

"ЦУМ" ул. Ленина, 250/1

ТРЦ "Ривьера" ул. Советская, 205/2

ТЦ "Фортуна" ул. Васильева, 44