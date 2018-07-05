На сайте Государственной Думы РФ появилась информация, отвечающая на следующие вопросы: какую пенсию получают депутаты, и на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты в зависимости от срока исполнения полномочий.

Сообщается, что если депутат не менее пяти лет исполнял свои обязанности, то он имеет право на доплату к пенсии. Если менее пяти лет — то доплату к пенсии не получает.

Сама доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла:

- при стаже от пяти до 10 лет — 55% денежного вознаграждения депутата Госдумы;

- при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения депутата Госдумы.

Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы регулируется ст. 29 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Отмечается, что до 2017 года правила были другими. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом от одного года до трех лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата, для тех, кто был депутатом более трех лет, — 75% от денежного вознаграждения. Однако те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, его не потеряли.

Есть и другие нюансы. В частности, если после ухода с поста депутата Госдумы гражданин замещает государственную или муниципальную должность, должности государственной или муниципальной службы, выплата доплаты приостанавливается и возобновляется только после освобождения от соответствующей должности.

Что касается "голых" цифр, то среднемесячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога (то есть, "на руки" депутат в среднем получает 347,4 тысячи рублей).

Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388,5 тысячи рублей (338 тысячи рублей после уплаты подоходного налога).

Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, — 84 тысяч 774 рубля.

Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тысяч 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет. При исполнении обязанностей 10 лет и более — 63 тысячи 581 рубль.