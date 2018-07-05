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Полиция в Барнауле проводит проверку после дорожного конфликта со стрельбой, который произошел накануне на улице Северо-Западной.

Как стало известно порталу Amic.ru, заявлений в правоохранительные органы от самих участников конфликта не поступало. Тем не менее после появления в сети видеоролика, на котором запечатлен момент инцидента, полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне на улице Северо-Западной группа молодых людей перегородила дорогу автомобилю Lexus. Затем раздалась стрельба, после чего Lexus стремительно покинул место происшествия.