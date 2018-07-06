Белые грибы начали продавать в Барнауле. Итак считающиеся самыми ценными среди прочих, первые белые грибы стоят сегодня особенно дорого. Так, на одном из рынков города корреспондентам Amic.ru предлагали трехлитровое ведерко лесного лакомства за 300 рублей. Услышав отказ дедушка расстроился, но сбавить цену отказался.

В социальных сетях грибники делятся фото лесного "урожая". Рассказывают, что сейчас пошли маслята и лисички. В группе "Грибники Барнаула Алтайский край"даже щедро рассказывают о грибных местах. В частности, перечисляют лесные боры около сел Зимари, Санниково и Фирсово.

Белые грибы "были замечены" лишь около Лебяжьего.

Какие грибы можно покупать?

Но не каждый горожанин готов выехать в лес, чтобы самому поучаствовать в "тихой охоте". Специально для тех, кто предпочитает покупать грибы,а не собирать, мы составили рекомендации по их выбору :

- Покупая товар "с рук" спросите у продавца, где гриб был срезан. Если это произошло рядом с магистралью, то такие грибы лучше не покупать: они имеют свойство накапливать в себе вредные и химические вещества и могут вызвать отравление. Если сомневаетесь в честном ответе продавца, отдайте предпочтение маленьким грибочкам, которые ещё не успели накопить "гадостей".

- Водянистая ножка или шляпка предупреждает о некачественном грибе;

- Не рекомендуется покупать сушеные,консервированные и маринованные грибы у случайных лиц в местах несанкционированной торговли.

- Грибы не должны иметь посторонний запах и быть гнилыми, поврежденными и деформированными.

Помните, что употребление некачественных продуктов может вызвать отравление. Важно соблюдать условия хранения и правила приготовления грибов. Поскольку белки грибов трудно усваиваются, блюда из них не рекомендованы людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Когда в Алтайском крае можно собирать грибы?

В Алтайском крае грибы можно собирать начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Открывают сезон сморчки,которые появляются в апреле. Уже позже, в мае, список расширяют весенний опёнок и майская рядовка. Под конец месяца приходят дождевики и подберёзовики. В июне поднимается летняя волна грибов и тогда можно собирать лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята и другие.

В начале июля грибы растут две-три недели, после чего наступает перерыв. Самый пик роста приходится на конец августа и начало сентября. Особо ценными считаются белые грибы, так как они лучше других усваиваются человеком. В них содержится вещество рибофлавин, которое обеспечивает не только рост волос и ногтей, но и оказывает положительное влияние на щитовидную железу и кожу.

Оксана Колбаса