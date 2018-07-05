Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием троллейбуса временно блокировала движение трамваев на улице Попова в Барнауле днем в четверг, 5 июля.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на трамвайных путях, Попова-Взлетная. Троллейбус и легковой автомобиль. Собирается пробка, трамваи стоят", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что троллейбус перегородил проезд трамваям в обе стороны.
Комментарии
каждый день да через день там так, неужели нельзя чтото придумать?
троллейбус с 2 ряда идет на разворот, перекрывая все нафиг