Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием троллейбуса временно блокировала движение трамваев на улице Попова в Барнауле днем в четверг, 5 июля.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на трамвайных путях, Попова-Взлетная. Троллейбус и легковой автомобиль. Собирается пробка, трамваи стоят", — отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что троллейбус перегородил проезд трамваям в обе стороны.