Медленно, но верно: как на Алтае внедряют электронные больничные

Год назад в Алтайском крае появилось сразу два новшества — прямые выплаты пособий от Фонда социального страхования и электронные больничные. Первое уже активно используется и спасает некоторых работников от задержек выплат, второе пока "делает скромные шаги". Об этом рассказали в алтайском отделении Фонда социального страхования на пресс-конференции в четверг, 5 июля.

Электронные больничные

"С 1 июля 2017 в Алтайском крае выдано 8,5 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Бумажных больничных выдано более 455 тысяч", — сообщила начальник отдела по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Екатерина Степанова.

За год на выдачу электронных больничных (совместно с бумажными) перешло 116 из 222 медицинских организаций Алтайского края. В том числе и 11 частных медцентров. Пока ни одного электронного больничного не выдали в Косихинском, Кытмановском, Целинном, Солтонском, Шипуновском, Чарышском и некоторых других районах края. Невысокую вовлеченность в этот электронный процесс в ФСС объясняют недостаточной информированностью жителей. Хотя по закону человек имеет право получить электронный больничный.

По словам Екатерины Степановой, новый больничный имеет много преимуществ. Так, за ним не придется бегать по кабинетам и стоять в очередях. Работнику достаточно знать его номер, который и надо передать работодателю. Электронный больничный проще исправить при ошибке. В 2017 году из 630 тысяч выданных бланков 38 тысяч были испорчены. Бланки потом не надо специально хранить, они будут в базе данных ФСС

И на него не надо тратить деньги. Поясним: только печать одного бланка стоит 2 рубля 4 копейки. Плюс транспортные издержки, затраты на хранение, оплата штата бухгалтеров, регистраторов. Печать испорченных больничных в Алтайском крае только в 2018 году обошлась в 78 тысяч рублей. А всего на печать выданных листков потрачено почти 1,3 млн рублей.

Прямые выплаты

С 1 июля 2017 года Алтайский край перешел на "прямые выплаты" пособий. Раньше пособия по больничному листу работник получал от работодателя. Теперь — напрямую от ФСС.

По словам управляющей реготделения ФСС Татьяны Петровой, за год фонд перечислил таких, прямых выплат, на 5,2 млрд рублей. Было произведено 700 тысяч выплат 200 тысячам работников.

Начальник отдела назначений и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Елена Воронцова рассказала, что никаких сбоев в системе не было. Граждане получают выплаты в полном объеме по почте, в банке или на карту "Мир"

Есть даже плюсы. Раньше были случаи, когда работодатель с финансовыми проблемами мог значительно задержать выплату работнику.

Хотя и сейчас некоторые работодатели грешат несвоевременным предоставлением сведений или их искажением.

Из всей суммы пособий в 5,2 млрд рублей 49% — пособия по временной нетрудоспособности. Оплачено более 445 тысяч листов нетрудоспособности в пользу 185 тысяч человек. Жительницы Алтайского края получили 12,5 тысяч отпусков по беременности и родам (средний размер пособия — 74,5 тысяч рублей).

За год получателями пособий по уходу за ребенком было 25 тысяч человек (7543 рубля — средний размер этого пособия). Из них 40% — по уходу за первенцем. Более 600 человек — по уходу за третьим и последующими детьми. В крае есть мамы, которые получают пособия по уходу за 11-м, 12-м и 13-м ребенком. Сейчас пособие получает 16 тысяч человек.