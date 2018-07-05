Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, снижении акцизов на топливо и повышении НДПИ для "Газпрома", сообщает РИА Новости.

Теперь НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Налоговая ставка составит 50%. Базой для исчисления станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%. Вторая группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.

Третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 миллионов тонн).

Четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.

Повышении НДПИ для "Газпрома". С 1 сентября по 31 декабря текущего года закон увеличивает коэффициент (с 1,4022 до 2,055), который характеризует экспортную доходность единицы условного топлива при добыче газа и газового конденсата. Это учитывается при расчете НДПИ на газ для "Газпрома".

Мера позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов компании по итогам 2017 года. В итоге "Газпром" доплатит 72 миллиарда рублей.

Снижение акцизов. Закон предусматривает снижение с 1 июня акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей от действующих ставок. Также предложено отказаться от предполагавшегося ранее повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля.

В результате акциз на бензин пятого класса с 1 июня снижается до 8,213 тысячи рублей за тонну с 11,213 тысячи рублей. Предполагается, что он останется на этом уровне до конца года. При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, сохраняется в размере 13,1 тысячи за тонну.

Акциз на дизельное топливо снижается до 5,665 тысячи рублей за тонну с 7,665 тысячи рублей.

Снижение акцизов на бензин, как предполагается, позволит зафиксировать выросшие цены на топливо.