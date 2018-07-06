Власти Белокурихи решают вопрос о безналичной оплате курортного сбора, пока туристы могут сделать это только наличными деньгами.

Напомним, что объем сбора до начала 2019 года составляет 30 рулей в сутки с человека, после он поднимется до 50. Сейчас ведутся переговоры с несколькими банками, которые уже согласились не взимать комиссию за перевод курортного сбора, решение по данному вопросу примут в середине июля.

Как конкретно происходит взимание курортного сбора на пресс-конференции 5 июля журналистам рассказала исполняющая обязанности генерального директора "Санатория "Россия" Надежда Чувашова.

"Механизм информирования гостей о взимании курортного сбора очень простой. У нас указано это на сайте, а также мы сообщаем об это по телефону. Мы объясняем, что на территории курорта действует сбор. По приезду в санаторий эта информация дублируется, также мы выдаем памятку. Оплатить гость может как по приезду, так и в любое удобное для него время, главное, сделать это до выселения. Восприятие у гостей разное, но в июне наметились позитивные сдвиги. Отказы были, но их процент невысок. Мы еще собираем предложения своих постояльцев и спрашиваем у них, куда гости хотели бы направить деньги от сбора", — объяснила Надежда Чувашова.

К тем же, кто отказался платить курортный сбор, санатории никаких санкций самостоятельно не применяют. Они лишь составляют акт и передают его в муниципалитет.