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Детский летний отдых в формате "smart" – что это такое?

, ИА "Амител"
23 июля стартует второй сезон интеллектуального лагеря дневного пребывания "ИнПро" в Барнауле

Обычным летним лагерям современные родители сегодня все чаще предпочитают организацию отдыха своих детей в формате "smart". "Smart", что в переводе с английского означает "умный", в отношении досуга подразумевает сочетание приятного с полезным, а именно развлечений с развивающими программами. Теперь возможность попробовать продвинутый вариант летнего отдыха есть и у барнаульцев – благодаря новому "умному" лагерю дневного пребывания на базе учебного центра "ИнПро".

"Мама, здесь так круто!"

Июньский сезон лагеря "ИнПро" в Барнауле прошел на "ура" и стал долгожданным и приятным событием лета-2018 для любознательных школьников и их родителей. Дети получили возможность попробовать все многообразие развивающих программ Федерального образовательного сервиса, среди которых:

  • Робототехника                      
  • Ментальная арифметика
  • Школа безопасности
  • Студия рисования
  • Школа лидера
  • Студия мультипликации
  • Иностранные языки
  •  Шахматный клуб. 

Нужно было видеть, с каким восторгом маленькие интеллектуалы окунулись в новые для них области знаний — ментальный счет и занимательный английский, с каким увлечением принимали участие в командных играх от уникальной Школы лидера и с каким азартом испытывали созданные своими руками на уроках робототехники летающие и ездящие конструкции. Ребята проводили время легко и весело, ни минуты не скучая, и как будто между делом пополняли свой интеллектуальный багаж.

"Мама, здесь так круто!" — кричали восьмилетний Мирон и шестилетняя Арина, выбежав навстречу пришедшей за ними маме после первого дня пребывания. И, пожалуй, это самая искренняя оценка работы лагеря.

Старт второго сезона

Тем, кто пропустил первый сезон интеллектуального лагеря "ИнПро", стоит поторопиться: 23 июля 2018 года стартует второй.

Как и в июне, занятия проходят в центре города в комфортных учебных классах, что очень удобно. Двухразовое питание от школьного комбината, прогулки и игры на свежем воздухе на территории центра, постоянный присмотр за ребёнком со стороны вожатых, опытных педагогов и психологов, возможность выбора любой развивающей программы Федерального образовательного сервиса, оснащенность всех помещений центра видеокамерами – здесь есть все необходимое для полезного и безопасного детского отдыха.

Адрес: пр. Ленина, 120 б

Начало: с 23 июля по 3 августа (10 дней)

Время работы: полный день - с пн. по пт. с 10.00 до 17.00 (с 9.00 — по согласованию с администратором)

Возраст: от 7 до 15 лет

Максимальное количество детей: 10 человек

Стоимость: 900 рублей в сутки на одного ребёнка

Экономия: возврат налога на обучение.

Оставить заявку можно на сайте или по телефону 8-913-263-4791. Здесь с удовольствием ответят на все вопросы о лагере дневного пребывания и развивающих программах.

Детский лагерь дневного пребывания "ИнПро" — для тех, кто планирует отдых с умом.

Федеральный образовательный сервис "ИнПро"® в Барнауле
г. Барнаул,
пр. Ленина, 120Б
E-mail: study@atginpro.ru
Телефоны:
8-800-250-62-49
8-913-227-89-82
8(3852)69-62-49

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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