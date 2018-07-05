В ночь с 27 по 28 июля 2018 года произойдет редкое астрономическое явление: соединение Луны и Марса, которое будет сопровождаться самым длительным лунным затмением в 21 веке. Увидеть это явление можно будет из любой точки России. В Алтайском крае максимальная фаза лунного затмения придется на 2 часа утра 28 июля.

Старший научный сотрудник барнаульского планетария Наталья Ненахова рассказала, что Великое противостояние Марса происходит один раз в 15-17 лет, а простое — раз в 2,5 года.

"Земля и соседняя планета красный Марс сближаются на минимальное расстояние, показатель которого меньше 60 млн. км, если показатель этого сближения будет превышать, тогда это считается простым противостоянием Марса, которое бывает один раз в 2,5 года. А вот в 2018 году астрономы подсчитали, что противостояние вправе называть великим", — пояснила научный сотрудник.

Те, кто решит не спать в эту ночь и наблюдать за Луной, увидят удивительное зрелище:

"С 27 по 28 июля наш спутник скроется в тени нашей планеты. Солнце, планета Земля и Луна выстраиваются визуально как будто на одной прямой. Солнечные лучи , поступая на спутник, проходят через атмосферу нашей планеты, дают рассеянный цвет так, что попадают только инфракрасные лучи, затем из тени нашей планеты выходит луна и вновь приобретает обычный желтоватый цвет. Планеты и спутники не излучают сами свет, они только отражают солнечный, поэтому красноватый цвет Луны в полное лунное затмение мы и можем наблюдать", — рассказала Наталья Ненахова.

Напомним, последнее лунное затмение произошло 31 января 2018 года. Но предстоящие считается крайне редким событием.

Не упустите возможность увидеть, когда в одной части неба сойдутся два небесных объекта-Луна и Марс. Ориентир для наблюдения — красноватый диск Луны, а под ним — красноватая точка.

Кстати, наблюдать за Марсом можно уже сейчас. Его видно невооруженным глазом. Правда, только с 2 часов ночи по местному времени. Сейчас Марс находится в созвездии Козерога, в юго-восточном направлении горизонта.

Надежда Гладкова