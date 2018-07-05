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Попытку незаконного ввоза в Алтайский край экзотических животных пресекли таможенники и пограничники на границе с Казахстаном.

Как сообщили в пресс-службе алтайской таможни, животных в количестве 15 особей (два леопарда, семь удавов и шесть кайманов) перевозила в полуприцепе грузового автомобиля гражданка России.

"Автомобиль был выявлен в автомобильном пункте пропуска "Кулунда". Рептилии находились в деревянных ящиках, леопарды – в транспортировочных клетках. Документы, подтверждающие разрешение на ввоз на территорию РФ указанных животных, отсутствовали", — уточняют в ведомстве.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных, стратегически важных ресурсов.

Следствие установит, с какой целью в наш регион ввозили леопардов, удавов и кайманов.