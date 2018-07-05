Фото: barnaul.org
Последствия урагана, обрушившегося на Барнаул 23 июня, еще дают о себе знать — с момента бури на полигон ТБО было вывезено почти 400 машин с остатками поврежденных деревьев.
"МУП "Горзеленхоз" и МБУ "Автодорстрой" продолжают работы по вывозу поврежденных деревьев. По данным ОАО "Эко-комплекс", на полигон твердых бытовых отходов с момента урагана вывезено 374 машины порубочных остатков", — сообщили 5 июля в пресс-центре городской администрации.
В мэрии также уточнили, что управляющие и подрядные компании провели восстановительный ремонт 18 из 27 поврежденных сильным ветром кровель многоквартирных домов.
Вместе с этим бойцы экологического отряда помогают устранять последствия урагана на городском пляже. Студенты собрали больше 30 мешков мусора.
В данный момент наведение порядка на острове Помазкин завершается.
Напомним, что стихия обрушилась на Барнаул вечером 23 июня и отметилась целым рядом серьезных ЧП.
Комментарии