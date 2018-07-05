Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение отменить уголовное наказание в стране за репосты в социальных сетях, сообщает LIFE SHOT.

"Президент уже говорил, что формалистский подход неуместен. Вопрос нужно урегулировать. Это не значит, что нужно способствовать распространению экстремистской и иной запрещенной информации, но нужно оградить граждан от случаев, которые являются не курьезными, но весьма резонансными", — заявил Песков.

Напомним, ранее депутаты Госдумы выступили за отмену уголовной ответственности за репосты. В нижнюю палату внесен пакет законопроектов, который исключает такую меру наказания, как лишение человека свободы на продолжительные сроки.

Минкомсвязи России также поддержал предложение депутатов отменить уголовное наказание за репосты экстремистских сообщений и материалов. Об этом заявил замдиректора департамента государственной политики министерства в области СМИ Арсений Недяк на совещании в Общероссийском народном фронте (ОНФ).