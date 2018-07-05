В селе Воскресенка Заринского района проживает около 400 человек, при этом связи здесь не было практически никакой, телефон ловил только местами, про интернет и говорить нечего. Но недавно компания "Ростелеком" подвела сюда оптоволокно, а 4 июля состоялось торжественное открытие точки доступа к Wi-Fi. Для алтайской глубинки это большое событие.

"Хочу поздравить жителей села. Наконец-то для вас открыли точку доступа к интернету, которую можно сравнить с окном в мир. Родителям следует поучиться пользоваться интернетом у детей, так как они более продвинуты и улавливают это гораздо быстрее. А детям следует черпать оттуда знания, которые пойдут на пользу", — поздравила жителей заместитель главы Заринского района Татьяна Сопочкина.

Появление в селе беспроводного интернета стало возможным благодаря федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства". Реализуют его в населенных пунктах, в которых живут от 250 до 500 человек. Проект стартовал в 2015 году. Первой точкой стало село Рассказиха Первомайского района. Воскресенку называют юбилейным — сотым пунктом. А вообще, именно в Заринском районе программа охватила уже восемь сел, среди них Яново, Сосновка, Воскресенка, Зыряновка, Озерное, Среднекрасилово, Смирново и поселок Батунный.

"Алтайский край отличается от соседей численностью сельского населения. Поэтому открытие таких точек — очень важно. Интернет несет не только развлекательную функцию, но и информационную, прикладную. Теперь жителям будет проще узнать о работе органов власти, часах приема. Они смогут пользоваться рядом социальных услуг онлайн, что сократит их поездки в райцентр или город", — прокомментировал врио заместителя начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Поздерин.

Скорость передачи данных – не менее 10 Мбит/с радиусом действия до 100 метров.

Стоит отметить, что данная услуга предоставляется совершенно бесплатно. Для этого жителям нужно лишь пройти регистрацию в личном кабинете "Ростелеком". Тем сельчанам, которые присутствовали на открытии, это помогли сделать работники компании. Для других же рядом с точкой закрепили табличку со всей необходимой информацией и номерами горячей линии.

"Я к интернету уже подключился, буду теперь пользоваться соцсетями, заходить во "ВКонтакте", в "Одноклассники", общаться с друзьями. До этого мы искали связь по всей деревне. А сейчас все будет проще. С Wi-Fi можно теперь дома сидеть и пользоваться интернетом", — говорит школьник Никита.

Проект устранения цифрового неравенства финансируется за счет Фонда универсальной услуги связи, куда каждый оператор перечисляет определенный процент от своего дохода. Стартовой площадкой по реализации проекта стала компания "Ростелеком", именно она прокладывает оптику к селам региона.

"Мы сделали значительный шаг. В данный момент точка работает, а жителям нужно только пройти регистрацию. Это значит, что они получат современные услуги, доступ в интернет и все, о чем можно в данный момент мечтать, особенно подрастающему поколению. Но останавливаться мы не будем. Теперь мы можем начать подключать еще и проводной интернет, ставить более современные телефонные станции", — объяснил руководитель межрайонного центра телекоммуникаций по Заринску и Заринскому району Вячеслав Постнов.

По словам врио заместителя начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгения Поздерина, за три года реализации проекта произошло много положительных изменений, упростился процесс регистрации, отменили плату за использование Wi-Fi.

Благодаря открытию новой точки доступа к Wi-Fi все желающие в селе Воскресенка могут подавать заявки на подключение к интернету с помощью оптики уже своих домов или объектов социального назначения. Пока это будет не бесплатно, но работа над тем, чтобы сделать тарифы льготными, уже ведется.

"У нас в администрации есть интернет, но у него очень маленькая скорость. Сейчас мы будем оформлять заявку и подключать администрацию, медицинский пункт, магазин, школу и почту", — пояснил глава Воскресенского сельсовета Петр Канунников.

Положительных изменений ждут и учителя школы:

"У нас в школе есть интернет, но он очень слабый, кроме того, запрещен доступ в соцсети. Зато сейчас дети смогут пользоваться всем, что им нужно. И для обучения это пригодится: сейчас вводятся новые стандарты, активно развивается проектная деятельность самих детей, так что это пойдет им на пользу", — рассказала учительница немецкого языка Воскресенской СОШ Любовь Михайловна.