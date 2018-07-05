В пресс-службе сети "Киномир" прокомментировали порталу Amic.ru информацию, согласно которой накануне в барнаульском ТРЦ "Арена" зрители кинотеатра якобы оказались взаперти во время пожарной тревоги.

Ранее сообщалось со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях, что зрители кинотеатра не смогли покинуть зал во время пожарной тревоги и длительное время простояли в запертом помещении, поскольку билетер не смог сразу найти нужные ключи от запасного выхода.

Как сообщили в пресс-службе, в среду, 4 июля, в 23:00 в ТРЦ "Арена" сработала пожарная сигнализация. В это время в кинотеатре "Киномир Арена" работало пять сеансов и на запуск готовился еще один сеанс. В кинотеатре находилось 68 зрителей и 10 сотрудников.

Утверждается, что в первые две минуты пожарной тревоги все зрители были выведены из кинотеатра: из зала IMAX — по наружной пожарной лестнице, из остальных залов — по пожарной лестнице №2.

"Действия сотрудников кинотеатра были выполнены строго в соответствии с перечнем, приведенном в "Инструкции по действию персонала при пожаре или угрозе его возникновения": администраторы кинозалов, уборщицы, киноинженер провожали людей к эвакуационному выходу, показывали направление движения", — отметили в пресс-службе сети.

Кроме того, как сообщили порталу, часть сотрудников — три уборщицы и два администратора кинозалов — сопровождали зрителей на первый этаж, где встретились с сотрудником охраны ТРЦ "Арена", у которого был ключ от эвакуационного выхода.

В подтверждение вышеизложенной информации в "Киномире" предоставили видеоматериалы.