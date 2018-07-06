Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Потепление придет в Алтайский край в пятницу, 6 июля, после совсем непродолжительного периода падения температур.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, днем к крае будет +23...+28 градусов, местами в восточных районах +18...+23 градуса.

"В восточных районах дождь, гроза, утром местами туман", — также информируют синоптики.

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Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле во второй половине дня дождь, возможна гроза. Термометры в краевой столице покажут +23...+25 градусов. Ветер будет восточный ,4-9 метров в секунду.