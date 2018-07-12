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Зачем Юлий Цезарь носил лавровый венок: интересные факты из жизни диктатора

, ИА "Амител"
Он не был императором, но зато писал трактаты

Пришёл, увидел, победил: 12 июля — день рождения выдающегося политического деятеля, полководца и скандально известного "пожизненного диктатора" Римской республики Гая Юлия Цезаря. Amic.ru собрал интересные факты об этой исторической личности.

Уоррен Уильям в роли Юлия Цезаря в фильме "Клеопатра" (1934)

1. Юлий Цезарь имел болезненный вид: кожа его была бледной, а телосложение слабым. Его мучили головные боли и микроинсульты, но врачи того времени приписывали Цезарю припадки эпилепсии, которую в Риме называли "священная болезнь". Также врачи предполагали, что у Юлия был ленточный червь. Сейчас медики склоняются к тому, что у Цезаря были проблемы с сосудами и мигрень, что могло перейти в эпилепсию.

Рекс Харрисон в роли Юлия Цезаря в фильме "Клеопатра" (1963)

2. Вопреки распространенному мнению, Юлий Цезарь никогда не был императором. Потому что в то время Рим был республикой. Юлий Цезарь занимал должность великого понтифика, диктатора, консула и полководца.

Ален Делон в роли Юлия Цезаря "Астерикс на Олимписйких играх" (2008)

3. Диктатор был и литератором: Гай Юлий Цезарь писал трактаты, которые сейчас считаются классикой древнеримской литературы и выступают эталоном для изучения латыни.

Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря"

4. В моменты гнева Юлий Цезарь читал про себя буквы латинского алфавита, чтобы успокоиться.

5. Гай Юлий Цезарь стал носить лавровый венец для того, чтобы скрыть лысину.

6. Несмотря на то, что Юлий был патрицием (родовым аристократом), его судьба и будущее ставились под сомнение, поскольку он был рожден в довольно бедной семье и жил в нищем районе.

7. Цезарь враждовал со своим другом, Гнеем Помпеем Великим. Когда-то они состояли в первом триумвирате (объединении ведущих политиков) вместе с Марком Лицинием Крассом. Но после смерти Красса триумвират распался, и отношения двух друзей стали ухудшаться, что привело к гражданской войне. Цезарь выиграл сражение при Фарсале, а Помпей бежал в Александрию к Птолемею XIII, правителю Египта, надеясь на укрытие. Но Птолемей, желая угодить Юлию Цезарю, убил Гнея Помпея, отрубив ему голову. И когда Цезарю принесли голову полководца в соломенной корзине, он заплакал.

Цезарь и Клеопатра

8. Чтобы встретиться с Юлием Цезарем, последняя царица Египта Клеопатра VII Теа Филопатор придумала хитрый план: слуги завернули её в мешок для белья и принесли полководцу. Когда мешок опустили на пол, Клеопатра тут же вскочила на ноги. И в этот миг Юлий Цезарь в неё влюбился.

Луи Кэлхерн в фильме "Юлий Цезарь" (1953)

9. Разница в возрасте между Цезарем и Клеопатрой составляла 31 год.

10. Ни один ребёнок Цезаря не выжил: дочь по имени Юлия, от первой жены Корнелии, умерла при родах, ее новорожденный прожил недолго; а сын от Клеопатры Птолемей XV Цезарион был убит своим же учителем по приказу Октавиана Августа, когда тот стал императором Римской империи.

11. Цезарь был убит в результате заговора. Предатели нанесли ему 23 колотые раны.

Елена Кукина


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