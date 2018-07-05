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Путин закрытым указом присвоил Сергею Кириенко звание Героя России

, ИА "Амител"
Сообщается, что президент "оценил вклад Кириенко в свою избирательную кампанию" и победу на выборах-2018

Фото: gazeta.ru

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России, сообщают СМИ со ссылкой на разные источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о награждении Кириенко. "Я не комментирую это сообщение", — заявил он. Также от комментариев отказались в "Росатоме" и Белом доме.

Первым о награждении Кириенко сообщил "Коммерсант", по данным источников которого решение о присвоении высокого звания было оформлено закрытым указом Владимира Путина. Как передает ТАСС, награда досталась не только Кириенко, но еще и вице-премьеру Юрию Борисову.

"Присвоение этого высокого звания не связано с деятельностью Кириенко в администрации президента и прошедшими президентскими выборами. Звезды Героя Кириенко удостоен за работу в "Росатоме", — рассказал источник "Интерфакса".

Источники "Коммерсанта" подтверждают, что звания Героя России Кириенко был удостоен за заслуги в развитии атомной отрасли страны (до прихода в администрацию президента он занимал (в 2007-2016 годах) пост гендиректора "Росатома", а до того был руководителем Федерального агентства по атомной энергии.

Кроме того, как утверждают источники "Коммерсанта", президент "оценил вклад Кириенко в свою избирательную кампанию". На состоявшихся 18 марта 2018 года выборах президента Путин получил рекордное число голосов — 56,43 млн, что впервые составило более половины от общего числа избирателей в России и 76,69% избирателей, принявших участие в выборах.

Звание Героя РФ присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига", его присваивает президент.

Факт присвоения Кириенко звания Героя России подтвердил и близкий к Кремлю источник "Ведомостей". 

Близкий к Кремлю источник РБК дополнил, что бывшему главе "Росатома" Кириенко и нескольким сотрудникам корпорации "Тактическое ракетное вооружение" дали Звезду Героя России также и за разработку ракеты с ядерной энергетической установкой, о которой президент упомянул в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2018 18:03
точный

точно герой

0  0
5.07.2018 18:05
- гость -

дааа киндерсюрприз постарел и поизлизался, а ведь когда-то был в команде младореформаторов с гайдаром и чубаем.

0  0
5.07.2018 18:09
- гость -

после награждения кадырки и киндера цена этой "награде" ноль.
потому и скрывают награждение за тайным указом. опозорились совсем.

0  0
5.07.2018 18:26
- гость -

продолжаем рубрику: "без палева..."

0  0
5.07.2018 18:45
я

За весомый вклад в дефолт 1998 года...

0  0
5.07.2018 19:15
- гость -

Киндер герой

0  0
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