Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 145,2 квадратных метра продают в центре Барнаула на улице Партизанской за 8,95 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на 14 этаже кирпичной высотки. Планировка — зал, кухня, две спальни, кабинет, комната отдыха с бильярдом. В квартире также имеется два санузла.

"Качественный ремонт и удобная планировка. Квартира может быть разделена на однокомнатную и трехкомнатную при необходимости", — отмечает автор объявления.

Закрытая дворовая территория, имеется охрана, система видеонаблюдения, наземный и подземный паркинг.