13 июля 1973 года вышел первый альбом легендарной группы "Queen". Ее популярность пришлась на 70-90-е годы прошлого столетия. Преданные фанаты и разбитые сердца девушек, мощный голос солиста и песни, которые любят и в XXI веке — вот, чем характеризуется музыкальный коллектив. Но не менее интересным является и закулисье. Рассказываем самые интересные факты о песнях этой группы.

"Bohemian Rhapsody" ("Богемная рапсодия")

На момент выхода пластинки, эта песня была самой дорогой в истории звукозаписи: на неё ушло три недели репетиций всей группы, больше трёх недель записи и монтажа в пяти разных студиях. На вершине британских чартов "рапсодия" побывала два раза: в 1975 году (она пробыла там 9 недель) и в 1991 (когда умер Фредди Меркьюри, вышло переиздание "Богемской рапсодии"). Кстати, это единственный случай, когда песня побывала дважды на первом месте.

"Killer Queen" ("Королева соблазна")

В тексте есть фраза "'Let them eat cake' she says just like Marie Antoinette" ("Пусть едят пирожные", — она говорит, подобно Марие Антуанетте). Согласно легенде, так сказала французская королева накануне революции в 1789-м, когда услышала, что у крестьян нет хлеба. Однако историки говорят, что фразу Мария Антуанетта не произносила. Но она активно курсировала в печати едва ли не с 1740-го года как иллюстрация разложения аристократии. Фредди Меркьюри об этой песне отзывался следующим образом: "Это песня о девушке из высшего света. Я пытался сказать, что великосветские дамы тоже могут быть распутными. Вот о чём песня, впрочем, я бы предпочёл, чтобы люди сами её интерпретировали, вложили бы в неё что им самим хочется."

"We will rock you" ("Мы вас раскачаем")

Песня была написана после концерта в Бингли Холл, город Бирмингем. Во время концерта публика очень активно подпевала Queen, что привело музыкантов в замешательство: группа всегда хотела, чтобы её слушали внимательно. Музыканты решили, что публика на концерте может топать, хлопать и распевать что-то лёгкое и простое. На следующее утро после концерта Брайан Мэй проснулся с ритмом в голове, и так появилась песня" We Will Rock You".

"Don't Stop Me Now" ("Не останавливай меня сейчас")

В телешоу Top Gear в 2005-м году этой песне присвоили звание "Лучшей песни для поездок на автомобиле всех времён".

"The Show Must Go On" ("Шоу должно продолжаться")

В 1990 году Фредди Меркьюри был болен и уже плохо передвигался. Поэтому Брайан Мэй сомневался в способности Фредди спеть её. Брайан сказал Меркьюри: "Я не знаю, сможешь ли ты её спеть". На что Фредди ответил: "Я сделаю это, дорогуша!" (I'll do it, darling!), затем Меркьюри выпил водки и спел песню за один дубль.

"We Are the Champions" ("Мы чемпионы")

В вокальной партии этой песни есть очень высокие ноты. На концертах, помимо Фредди Меркьюри, которому попасть в ноты не удавалось, пел и барабанщик группы, обладатель высокого голоса — Роджер Тейлор.

"Radio Ga Ga" ("Радио Га Га")

Фразу "Radio Ca-Ca" произнёс ребёнок барабанщика Роджера Тейлора. Тогда Тейлор написал песню для своего сольного альбома, но остальные музыканты решили использовать материал для группы: дописали слова, инструментальные партии, а также изменили название.

"Mother love" ("Материнская любовь")

Песня, которую Фредди Меркьюри не смог записать до конца. Последний куплет записал Брайан Мэй.

"Delilah" ("Делайла")

Меркьюри очень любил кошек, в разное время в его доме жило несколько этих животных: Оскар, Тиффани, Лили, Голиайф, Мико, Ромео и Делайла. Как раз Делайле музыкант и посвятил одноименную песню.

"Who wants to live forever" ("Кто хочет жить вечно")

Песня была записана для фильма "Горец", чтобы быть к нему саундтреком. Но после смерти Меркьюри у фанатов появилась теория о том, что Фредди предчувствовал свою смерть. Однако исследователи творчества "Queen" предполагают, что Фредди не знал о своей болезни, когда записывал песню.

