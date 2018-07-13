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С какого возраста можно покупать спиртное в разных странах мира

, ИА "Амител"
Где-то без ограничений, а в других странах продажа алкоголя запрещена совершенно

13 июля 1923 года английский парламент одобрил закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет. В честь такого исторического события Amic.ru вспоминает, с какого возраста можно приобретать алкоголь в разных странах. 

Без ограничений

Проблема алкоголизации стоит остро во многих государствах. Поэтому страны стараются всячески ограждать подрастающее поколение от соблазна попробовать этот коварный, вызывающий зависимость, напиток. Но тем не менее до сих пор есть страны, в которых нет возрастных ограничений на продажу алкоголя. К таким странам относятся Албания, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Греция, Камбоджи, Кыргызстан, Люксембург, Того, Тонген, Экваториальная Гвинея, а также Коморские и Соломоновы острова.

Самое интересное, что несмотря на то, что в этих странах совершенно нет запрета на спиртное, их население редко страдает алкоголизмом и эти страны даже в десятку "самых пьющих" стран мира не попали.

С 16 лет

Довольно много стран, которые позволяют своим гражданам приобретать спиртное уже в 16 лет. К таким странам относятся Грузия, Дания, Италия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Португалия, Ямайка. В Германии с 16 лет разрешается покупать пиво и вино. А более крепкие напитки — с 18 лет. 

С 17 лет

Покупать алкоголь с 17 лет можно на Кипре. Но здесь уже заговорили о том, что легкая доступность алкоголя для подростков является большой. Согласно данным социальных опросов 68% подростков в возрасте от 13 до 17 лет уже пробовали алкоголь. Но пока в списке самых пьющих стран киприоты находятся на 49-м месте.

С 18 лет

В большинстве стран разрешено приобретение и распитие алкоголя с 18 лет: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Великобритания, Зимбабве, Израиль, Испания, Китай, Латвия, Литва, Мексика, Нигерия, Россия, Таиланд, Турция, Украина, Франция, Эстония и другие.

Отметим, что несколько лет назад в России бурно обсуждался вопрос о повышении возраста запрета на покупку алкоголя до 21 года. Однако в итоге Государственная Дума не стала увеличивать этот возраст, сославшись на то, что в статье 60 Конституции РФ указывается, что россиянин может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности после достижения 18-летия.

С 20 лет

С 20 лет покупка алкоголя разрешена в Исландии, Парагвае, Финляндии (более крепкий алкоголь), Швеции, Норвегии и Японии.

С 21 года

В Египте, Индонезии, Казахстане, Камеруне, Микронезии, США и Фиджах возраст потребления спиртного начинается с 21 года. 

Совсем нельзя

А вот в Брунеи, Гамбии, Ливии, Кувейте, Саудовской Аравии, Пакистане (для мусульман) введен полный запрет на покупку и употребление спиртного. Во многих мусульманских странах распитие и продажа алкоголя карается уголовным наказанием. В Иране, Иордании и ОАЭ пьющего могут публично унизить или даже убить.  Запомните это, если собираетесь путешествовать по этим странам.

Кстати, первым борцом за трезвость стал Китай. Здесь действуют лаборатории, в которых можно пройти бесплатное обследование на заболевания, вызванные спиртным.

Самые пьющие страны мира
Международная исследовательская компания Ipsos по итогам 2017 года составила рейтинг "самых пьющих стран". Согласно полученным данным, больше всего употребляют алкоголь в Бельгии. Здесь количество употребляемого алкоголя на человека в год составляет 12,6 л. На втором месте рейтинга Франция, где, как подсчитали специалисты, каждый гражданин за год выпивает около 11,5 литров алкоголя. Третье место отдано Германии — на долю ее жителей приходится по 11,03 л. алкоголя. .

Также в десятку лидеров вошли Венгрия (10,88 л), Польша (10,71 л), Великобритания (10,66 л), Россия (10,12 л), Австралия (9,7 л), Дания (9,64 л) и Южная Корея (9,33 л), пишет ИА REGNUM.

Надежда Гладкова

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