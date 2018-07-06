Сказка-не сказка

Далеко-далеко, рядом с синими горами и белым озером живут мастера, равных которым нет никого на целом свете. Это сказка, да не совсем. Есть в Алтайском крае гора Синюха, у подножия которой лежит кристально чистое озеро Белое — то самое, где, как говорят, Акинфий Демидов скрывал свои богатства от Екатерины II, а недалеко расположен знаменитый Колыванский камнерезный завод, на котором сделали еще более знаменитую Царицу ваз — самую большую в мире вазу из яшмы, установленную в Эрмитаже.

И сегодня мастера Камнерезного завода продолжают удивлять своими изделиями. Огромные панно, выполненные в стиле флорентийской мозаики, вызывают восхищение у мировых экспертов — нигде такое пока повторить не могут.

"Я привозил на различные выставки фотографии наших изделий, сами панно слишком большие, их не привезти. Так вот, специалисты очень большое удивлялись: "Как вы это все делаете?", — делится с корреспондентом Amic.ru мастер-художник завода Алексей Дорохов.

Флорентийская мозаика — самый сложный вид монументальной живописи. Мастеров, работающих в этом стиле, сегодня немного — такому мало где учат. На Колыванском заводе в технике флорентийской мозаики работают три художника.

Работа чрезвычайно кропотливая: художник прорисовывает полноцветный эскиз панно в натуральную величину, подбирает камень, из которого оно будет состоять. Затем детали вырезают из камня и подгоняют к рисунку, словно детскую мозаику. В целом на изготовление панно размером метр на два уходит около двух месяцев работы. И это в ускоренном режиме. Причем, камень во время обработки может повести себя непредсказуемо и оказаться не не той тональности, которая нужна. Тогда приходится переделывать. Однако результат этой работы потрясает — трудно поверить, что такая красота сделана из неживого камня.

Единственная в России

Флорентийской мозаикой выложен уникальный аналой, который в ближайшем будущем украсит Знаменскую церковь в селе Курья. Церковь была построена в 1903 году, и сегодня является памятником архитектуры и культового зодчества. В 2014 году, спустя год после открытия в Курье музея Михаила Калашникова, началась ее реконструкция. После завершения работы Курьинская церковь станет единственной в России, имеющей такое богатое каменное украшение: мастера Колыванского завода уже изготовили для нее трехметровое мозаичное панно, а также престол и жертвенник.

"По сути, аналоем, выполненным из камня, в России раньше мог похвастаться только один храм — Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. А сейчас каменный аналой, только поменьше, будет и в Курьинской церкви", — рассказал директор Колыванского камнерезного завода Андрей Михеев.

Не Царица, но принцесса

Царица ваз в Эрмитаже, которую изготовили на Колыванском заводе в 1843 год, — единственная в мире, и повторить ее вряд ли получится. Но сейчас мастера Колыванского завода работают над другой большой вазой из ремневской яшмы. Она будет чуть поменьше той, что увезли в Северную столицу, но тоже впечатляет размерами: высота два метра, ширина более метра. Таких больших произведений на заводе уже очень давно не делали.

Не потому, что мастера не справляются, а потому что материал подходящий найти трудно: "Найти хороший блок ремневской яшмы очень тяжело. Надо, чтобы он был без трещин. Ну и, естественно, работать с камнем совсем не просто. Работа выполняется алмазными дисками, но даже алмаз стирается", — говорит Михеев.

Вазу делают по заказу администрации ЗАТО Сибирский. Установить ее планируют перед въездом в военный городок на большом постаменте из габбро (магматическая плутоническая горная порода — прим. редакции). Копией Царицы эта ваза не будет, но она тоже будет красива, уверяет директор Колыванского завода, хотя сроки для такого произведения очень сжатые.

К работе приступили два месяца назад. А в целом на ее изготовление уйдет около полугода. Предполагается, что до наступления зимы красавица-ваза уже встанет на свое место.

Сейчас одна из частей обрабатывается на карусельном станке — шлифуется в автоматическом режиме на медленных скоростях.

Ножку вазы в это время изготавливают на другом станке. А потом все это произведение искусства будет собираться в общий монолит. Для прочности детали будут склеены между собой.

"Такую вещь никогда не сделаешь из цельного монолита. Она делится на фрагменты, а внутри делается отверстие под стержень. И даже та ваза, которая стоит в Эрмитаже, тоже состоит из нескольких блоков, которые подогнаны по рисунку и цвету таким образом, что их границы практически невозможно определить. Вот и подумайте: на каком высоком уровне работали мастера того времени, что и сегодня мы не можем отличить фрагменты. И нам просто кажется, что ваза сделана из цельного монолита", — поясняет Дорохов.

Кстати, часть работы мастера до сих пор делают вручную. Например, полируют камень по "дедовскому" принципу, потому что только вручную можно вывести все царапины, механически такую тщательную обработку камня сделать нельзя.

Вручную выполняют и тонкую резьбу по камню — даже самое современное оборудование не в состоянии сделать то, на что способны только руки мастера.

С помощью станков производят масштабные работы. Например, пилят камень, делают заготовки на вазы, постаменты и другие предметы. "Два месяца назад мы приобрели новый станок, который по заданной программе вырежет плиту нужного размера. А до этого каждый рабочий выставлял размер вручную линейкой. Конечно, новое оборудование значительно ускорило процесс и улучшило качество работы", — говорит Дорохов.

Затем поэтапно идет механическая обработка камня. Так, его природную красоту помогает раскрыть шлифовальный станок. Невнятного цвета валуны превращаются в сказочно яркие удивительные произведения.

ФОТО

"Камень, он разный. С этой стороны он такой, а с той стороны другим покажется. А при шлифовке может стать совершенно иным. Один камень вдруг может показать и небо, и озеро, и птицу, другой — что-то еще удивительное. Никогда не соскучишься", — рассказывает Наталья, отработавшая на заводе уже более 10-ти лет.

И обязательно на всех этапах работы с камнем присутствует вода: во-первых, она помогает остудить инструменты и камень, которые от работы очень сильно нагреваются, и таким образом спасает их от поломки. Во-вторых, только намочив камень, можно увидеть его настоящий оттенок и рисунок. И, в-третьих, вода смывает каменную пыль.

Туристы помогают

Сегодня на Колыванском камнерезном заводе трудится более 100 человек. Работают на предприятии в две смены. Завод производит бордюры, плитку облицовочную, очень много поступает заказов на постаменты — памятники воинам, ветеранам. Сейчас здесь изготавливают мозаичные панно для объектов культуры, образования и медицины Алтайского края. Туристы приобретают сувенирную продукцию — вазы, шкатулки.

Кстати, по словам Андрея Михеева, развитие туризма очень способствует повышению спроса на продукцию завода — информация о нем распространяется по стране, и число заказов растет.

И все же пока Колыванский завод не может составить конкуренцию предприятиям Урала и Петербурга — не хватает объемов производства, нет необходимого современного оснащения.

А потому в ближайших планах обновить оборудование: "Недавно мы взяли новый отрезной станок за 2,5 миллиона рублей. Он в два раза ускорил процесс обработки камня по сравнению со старым станком. И если мы возьмем еще такой же аппарат, то объем обработки увеличим в четыре раза. В планах у нас приобрести также большой распиловочный станок, плюс каменокольный. Если это удастся сделать, то с января 2020 года сможем запускаться уже на полную мощность. А если увеличим объемы производства, то будет и снижение цены на продукцию", — рассказал Михеев.

К новому оборудованию положен новый цех. И он тоже будет. Сейчас на Колыванском разобрали старый склад, планируется уложить асфальт, подвести отопление, поменять окна и двери, и тогда можно устанавливать оборудование.

На заводе уже составляют планы на следующий год. Так, возможно, именно Колыванский камнерезный будет изготавливать облицовку для ступеней Художественного музея Алтайского края — сейчас ведутся переговоры по этому поводу. Готовятся на заводе и к работам на площади около Нулевого километра в Барнауле: "Всю плитку будем менять полностью", — говорит Михеев.

Напомним, символ "Нулевого километра" на площади Советов в Барнауле появился в 2003 году. Он представляет собой гранитный столб высотой около шести с половиной метров. Венчает столб ваза, изготовленная на Колыванском камнерезном заводе. А вокруг памятника выложена мозаикой роза ветров с двенадцатью знаками зодиака. Кстати, сооружали постамент и выкладывали вокруг него мозаику также специалисты камнерезного завода. Так что проводить реконструкцию теперь тоже им.

Справка: Колыванский камнерезный завод построен в 1802 году на месте прекратившего плавку меди медеплавильного завода династии Демидовых. Первоначально носил название шлифовальной фабрики. После Петергофской и Екатерининбургской это была третья и последняя в России фабрика по работе с камнем. Ее принципиальное отличие в том, что на Колыванской впервые применили энергию воды для механической обработки камня.



За время существования фабрики было изготовлено более 900 значимых произведений. Большая часть из них сохранилась до нашего времени. Только в Эрмитаже хранится 89 ваз, торшеров, 4 камеи, а также знаменитая Царица ваз, размер которой по большому диаметру более пяти метров.



Сегодня изделия завода можно встретить в государственных музеях и частных коллекциях разных стран, в том числе Турции, Японии, Швеции, Франции и пр.